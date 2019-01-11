Тушение пожара. Краснодар, 11 декабря 2018 г. Фото: Пресс-служба МЧС России http://23.mchs.gov.ru

11 января 2019, 15:44

Потушен пожар в краснодарском жилом доме

Четыре человека были спасены и 20 эвакуированы из горящего многоквартирного дома в Краснодаре.

Как писал "Кавказский узел", пожар произошел сегодня на четвертом этаже многоквартирного жилого дома по улице Черкасской в Краснодаре. Жильцы дома были эвакуированы

Пожарные потушили огонь. "По предварительным данным, в результате пожара погибших и пострадавших нет. Звеньями газодымозащитной службы были спасены четыре человека, эвакуированы 20 человек", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, пожар тушили 33 человека, было задействовано восемь единиц техники.

МЧС не уточнило, вернулись ли эвакуированные жильцы в свои квартиры.

Примечание:

Три жителя юга России погибли при пожаре на шахте в Соликамске", "Состояние одного из пострадавших при обрушении дома в Сочи улучшилось", "Два человека пострадали при обрушении сгоревшего дома в Сочи".

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