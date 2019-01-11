Потушен пожар в краснодарском жилом доме

11 января 2019, 15:44

Четыре человека были спасены и 20 эвакуированы из горящего многоквартирного дома в Краснодаре.

Как писал "Кавказский узел", пожар произошел сегодня на четвертом этаже многоквартирного жилого дома по улице Черкасской в Краснодаре. Жильцы дома были эвакуированы.

Пожарные потушили огонь. "По предварительным данным, в результате пожара погибших и пострадавших нет. Звеньями газодымозащитной службы были спасены четыре человека, эвакуированы 20 человек", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, пожар тушили 33 человека, было задействовано восемь единиц техники.

МЧС не уточнило, вернулись ли эвакуированные жильцы в свои квартиры.