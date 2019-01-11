Жильцы дома в Краснодаре эвакуированы из-за пожара

11 января 2019, 14:47

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Краснодаре, по предварительным данным пострадавших нет, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, пожар начался на четвертом этаже дома по улице Черкасской.

"В 13.24 мск к месту прибыли пожарно-спасательные подразделения... проводится эвакуация жильцов дома... По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - цитирует представителя ГУ МЧС по Краснодарскому краю РИА "Новости".

"Кавказский узел" ранее сообщал о пожаре в многоквартирном доме в Краснодаре 15 декабря 2018 года. В результате пожара погиб один человек.