11 января 2019, 14:47
Жильцы дома в Краснодаре эвакуированы из-за пожара
Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в Краснодаре, по предварительным данным пострадавших нет, сообщили в МЧС.
По данным ведомства, пожар начался на четвертом этаже дома по улице Черкасской.
"В 13.24 мск к месту прибыли пожарно-спасательные подразделения... проводится эвакуация жильцов дома... По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - цитирует представителя ГУ МЧС по Краснодарскому краю РИА "Новости".
"Кавказский узел" ранее сообщал о пожаре в многоквартирном доме в Краснодаре 15 декабря 2018 года. В результате пожара погиб один человек.
"Три жителя юга России погибли при пожаре на шахте в Соликамске", "Состояние одного из пострадавших при обрушении дома в Сочи улучшилось", "Два человека пострадали при обрушении сгоревшего дома в Сочи".
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11 января 2019, 15:44
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