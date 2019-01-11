Жители Волгоградской области раскритиковали работу регоператора по вывозу мусора

11 января 2019, 04:39

Региональный оператор по вывозу твердых бытовых отходов, начавший работу в Волгоградской области с 1 января, не справляется с работой, на контейнерных площадках скопилось много мусора, пожаловались местные жители. Представитель регоператора связала проблему несвоевременного вывоза отходов с увеличением их объема в новогодние праздники. Также она возложила часть вины на компании, которые раньше вывозили мусор и не очистили контейнерные площадки до нового года.

Как информировал «Кавказский узел», с 1 января в Волгоградской области начал работу региональный оператор по вывозу твердых бытовых отходов "Управление отходами Волгоград". По словам активистов, в среднем тарифы на эту услугу по области выросли в три раза. Однако жители Волгограда уже 2 января жаловались, что мусор стремительно скапливается во дворах многоэтажек в новогодние выходные, баки переполнены, а отходы не вывозятся.

Проблема с вывозом мусора вызвала возмущение жителей

С начала работы регоператора возле дома 32 на проспекте Металлургов и близлежащих домов начались проблемы с вывозом мусора, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Краснооктябрьского района Волгограда Валерия.

«Мои окна выходят на три мусорки... Мусоровоз приезжает, у нас стоит три бака, но крупногабаритный мусор не забирают. Напротив стоит дом по Еременко, 98, там огромная мусорная свалка с нового года. По проспекту Металлургов, 30, мусорщики приезжали 8 января, поставили новые баки, убрали мусор, но сейчас баки опять все полные. У нас такого завала никогда не было. 1 января рано утром всегда приезжала машина, не было затора, как в этом году. 2 января я звонила оператору. Он сказал, что все будет по графику, по какому - так и не сказал. Муж звонил в управляющую компанию, спросил, кто будет убирать мусор вокруг баков, они сказали, что регоператор. Мусоровоз забрал мусор из баков, а вокруг все валяется, никто не убирает", - рассказала она.

Валерия еще не получила платежки с новыми тарифами. "Теперь будем отдавать 500 рублей за то, чтобы вот так ходить и ругаться. Нас в квартире четверо прописанных. До этого года платили меньше 100 рублей и проблем не было", - жалуется она.

По словам жительницы поселка Верхняя Ельшанка Александры, мусор у них в этом году еще не вывозился. "Убрали мусорные баки, а машина не приезжает в обещанные дни. Ведь главное прислать 100 рублей на оплату за мусор с человека, а за реализацию услуги отвечать никто не хочет", - сказала она "Кавказскому узлу".

Пенсионер из Дзержинского района Александр Коновалов пожаловался на невывоз мусора по адресу Качинцев, 88, с начала года. «Мусоровозов мы не видели. Мусор растаскивают собаки. Мы звонили в колл-центр, не дозвонились», - рассказал он "Кавказскому узлу".

Житель дома по улице Ломакина в Красноармейском районе Станислав также пожаловался на то, что мусор рядом с его домом не вывозили в этом году. «У нас большая свалка, - сказал он "Кавказскому узлу". - Готовимся в ближайшее время получить платежки за это безобразие».

Жительница поселка Радужный Городищенского района Наталья Пушкарская также сообщила о скоплениях мусора. «Если в прошлом году у нас была контора, которая вывозила мусор по субботам, то в этом году и этого нет, - рассказала она "Кавказскому узлу". – В субботу жители выскочили на улицу, а машины нет. Нам сказали, что машина будет приезжать 2 раза в неделю и стоять в определенных местах, куда жители должны нести мусор. Но эти часы и дни нам не указали. Также их не уточнили нам в колл-центре регоператора. Вынесенный мусор разлетелся, залетел во дворы, жители разозлились и отнесли его к зданию конторы бывшего правления ТСЖ... С нового года мусор не вывозили еще ни разу».

Неудовлетворительная ситуация с вывозом мусора сложилась в Дубовке, рассказал "Кавказскому узлу" депутат гордумы Дубовки Иван Казаков.

«Тариф с одного человека составляет 114,92 рубля с проживающих в квартирах и 113,25 рубля в частном доме в месяц. Счетчик уже запущен, и долги граждан растут, но люди в Дубовке толком не знают алгоритм вывоза ТКО. Останется он такой, каков был, и автомашины в определенное время в частном секторе будут проезжать и забирать отходы, а у многоквартирных домов опустошать контейнеры? ... Пока же на улицах появляются пункты сброса отходов, с удовольствием терзаемые бродячими собаками и кошками... Один из них появился на улице Первомайской. Дубовчане, находясь в неведении, собираются отходы приносить к зданию администрации города, что на улице Московская, где и площадка соответствующая есть», - рассказал он.

По словам жительницы частного сектора Дубовки Олеси, мусор на ее улице ранее вывозился по четвергам, но 3 января мусоровоз не приезжал. «Бабульки со всего переулка каждый четверг выносят мусор в определенное место, чтобы рабочим было легче собирать. Но в прошлый четверг [3 января] мусорки не было, и не каждый смог занести обратно, собаки все поразодрали», - отметила она.

Аналогичная ситуация сложилась в поселке Береславка Калачевского сельского поселения. «Все баки в поселке переполнены, вокруг валяется мусор, ужас, что творится», - сообщила депутат Береславского сельского поселения Наталья Заброда "Кавказскому узлу".

Активисты рассказали о многочисленных жалобах по мусорной проблеме

Волгоградские активисты в новогодние каникулы посетили ряд дворов в Волгограде, чтобы оценить ситуацию с вывозом мусора.

"В новогодние праздники я собрал более 100 фотографий и обращений граждан по контейнерным площадкам в Волгограде, - рассказал «Кавказскому узлу» активист Алексей Ульянов. – Люди обращались с тем, что площадки захламлены, мусор не вывозится. Все это приводит к антисанитарии. Мусор складируют дома или выносят за пределы самой площадки. Жалобы приходят со всех районов города и области. Были жалобы с сельского поселения Новожизненское Городищенского района, где до сих пор не выставлены баки. Это говорит о том, что оператор должен был вывести на линию больше техники и персонала и контролировать ситуацию".

По его словам, в праздники объем мусора был пятикратным по сравнению с обычными днями. «Чувствуется неукомплектованность материальной базы регионального оператора контейнерами, некоторые площадки зачищаются, новые контейнеры не выставляются, я полагаю, их просто нет, - сказал Ульянов. - Я лично не ожидаю ничего нового в этой сфере в ближайшие 2-3 месяца. Я только что приехал с рейда по Краснооктябрьскому району. В некоторых местах идет уборка, огромное количество площадок... стоит с мусором. Работу контролирует районная администрация».

Активист отметил на проблемы с логистикой у регоператора. "В логистической схеме не было площадки по улице 51 Гвардейской дивизии, 28, в Дзержинском районе, на которой скопилось много мусора. Я лично звонил по этой площадке в «Управление отходами». На бульваре 30 Лет Победы стоят три дома – 15А, Д и Г. В доме 15Д вывозят мусор, а в двух других нет. Они стоят в 50 метрах друг от друга, но в схеме у водителя нет двух адресов. После моего звонка оператору адреса добавили, и мусор стали вывозить", - рассказал он.

По его словам, «в Дзержинском районе ситуация лучше всех, в Кировском и Красноармейском ситуация тяжелая, поселок Саши Чекалина завален мусором». «Сам по себе мусор на контейнерных площадках – явление отрицательное, но учитывая, что стоит отрицательная температура, какого-то риска развития глобальных инфекций нет. Но в любом случае это грубое нарушение санитарных норм», - считает Ульянов.

Председатель регионального отделения партии "Альянс "Зеленых" Людмила Соловьева рассказала "Кавказскому узлу", что на телефон "горячей линии" партии поступает много жалоб на проблему с вывозом мусора, и только за 4 января было принято более 30 звонков.

8 января Соловьева проинспектировала Тракторозаводский район, где, по ее словам, мусор на площадках у многоэтажек был почищен. "Три с плюсом оператору можно было поставить. Частный сектор вообще не вычищали. В поселке Латошинка мусор вывезли только 8 января, машин не было с 30 декабря. За собой они не зачищают. Ни одного Mercedes кроме того, что приехал 8 января, я не видела, ездят старые ЗИЛы. На сегодня проблема сохраняется", - сказала она 10 января.

Депутат Госдумы Игорь Торощин поставил под сомнение цифру норматива ТБО, согласно которой рассчитан тариф. 9 января Торощин направил депутатский запрос прокурору Волгоградской области, в котором написал, что норматив накопления «завышен в 2 раза в пользу оператора». Парламентарий просит прокурора дать оценку правомерности установления норматива. (Копия запроса имеется в распоряжении «Кавказского узла»).

Регоператор объяснил проблему вывоза отходов увеличением их объема в праздники

С 1 января региональный оператор вывез более 80 тысяч кубометров отходов на специализированные полигоны. Еще около 60 тысяч кубометров направлено на мусороперегрузочные станции для дальнейшего перераспределения и захоронения, сообщила «Кавказскому узлу» специалист по связям с общественностью

ООО "Управление отходами - Волгоград" Лия Дегтярева.

«Стоит отметить, что начало работы оператора пришлось на новогодние каникулы в традиционно «мусороемкий» для всех регионов период, объёмы ТКО почти на четверть превысили среднесуточные расчетные значения, - отметила она. - Этот фактор, а также необходимость вывоза скопившихся ранее на некоторых площадках отходов повлияли на ритмичность выполнения функциональных обязанностей регионального оператора в ряде районов. В настоящее время реализуется комплекс мер, направленный на своевременную зачистку контейнерных площадок, ликвидацию спонтанных свалок».

Пресс –секретарь пояснила, что вся информация о состоянии контейнерных площадок, поступившая на телефон горячей линии, а также полученная из СМИ, социальных сетей, "оперативно обрабатывается и позволяет ускорить решение возникающих вопросов".

Уточнить дату окончательного решения проблемы с вывозом мусора в регионе представитель регоператора не смогла.

«Кавказский узел» направил запрос в администрацию Волгограда по поводу ситуации с мусором, оперативно получить комментарий в пресс-службе мэрии 10 января не удалось.

С начала 2019 года профильные структуры с участием представителей муниципалитета и регионального оператора ежедневно инспектируют качество услуги по вывозу мусора с контейнерных площадок на территории города, сообщается на сайте администрации города 7 января.

«Ежедневно регоператор приводит в порядок около 70 захламленных контейнерных площадок, где отходы скопились из-за бездействия предыдущих исполнителей услуги, - приводятся в этом сообщении мэрии слова представителя регоператора Евгения Галушкина. - Так, например, только в Краснооктябрьском районе за последние несколько суток в надлежащее санитарное состояние приведено 37 площадок, в Советском – 34, в Центральном – 12».