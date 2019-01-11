Более 100 снайперов приступили к учениям в Чечне

11 января 2019, 01:52

Солдаты-снайперы 42-й мотострелковой дивизии начали отрабатывать ведение военных действий в горах зимой на полигоне «Альпийский» в Чечне.

«Снайперы мотострелковых подразделений 42-й дивизии... приступили к отработке учебно-боевых задач», - рассказал 10 января корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник военной комендатуры Чечни.

42-я гвардейская дивизия Минобороны размещена на территории Чечни. Части соединения дислоцированы на военных базах Ханкала под Грозным, около села Борзой Шатойского района, в населенном пункте Калиновская Наурского района и городе Шали.

Военнослужащим "предстоит отработать задачи по маскировке, выполнить упражнения по выборам целей и ведению огня из штатного вооружения снайперов - снайперской винтовки Драгунова и снайперской винтовки «Винторез»", - уточнил он.

По словам сотрудника военной комендатуры, в учениях задействованы более 100 военнослужащих и 20 единиц специальной и бронированной техники, отработка задач будет проводиться как в дневное, так и ночное время.

Учения завершатся соревнованиями между снайперами, после которых выберут кандидатов для участия в предстоящем всеармейском конкурсе «Снайперский рубеж», отметил он.

"Кавказский узел" ранее писал, что 27 декабря 2018 года на трех полигонах Чечни начались учения военнослужащих 42-й гвардейской мотострелковой дивизии .