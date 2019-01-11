Снайпер. Фото: ИА "ОРУЖИЕ РОССИИ", Алексей Китаев. http://www.arms-expo.ru/news/ucheniya_i_spetsoperatsii/snaypery_yuvo_povyshayut_boevoe_masterstvo_v_gorakh_dagestana/?sphrase_id=10742936%20_blank

11 января 2019, 01:52

Более 100 снайперов приступили к учениям в Чечне

Солдаты-снайперы 42-й мотострелковой дивизии начали отрабатывать ведение военных действий в горах зимой на полигоне «Альпийский» в Чечне.

«Снайперы мотострелковых подразделений 42-й дивизии... приступили к отработке учебно-боевых задач», - рассказал 10 января корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник военной комендатуры Чечни.

42-я гвардейская дивизия Минобороны размещена на территории Чечни. Части соединения дислоцированы на военных базах Ханкала под Грозным, около села Борзой Шатойского района, в населенном пункте Калиновская Наурского района и городе Шали.

Военнослужащим "предстоит отработать задачи по маскировке, выполнить упражнения по выборам целей и ведению огня из штатного вооружения снайперов - снайперской винтовки Драгунова и снайперской винтовки «Винторез»", - уточнил он.

По словам сотрудника военной комендатуры, в учениях задействованы более 100 военнослужащих и 20 единиц специальной и бронированной техники, отработка задач будет проводиться как в дневное, так и ночное время.

Учения завершатся соревнованиями между снайперами, после которых выберут кандидатов для участия в предстоящем всеармейском конкурсе «Снайперский рубеж», отметил он.

"Кавказский узел" ранее писал, что 27 декабря 2018 года на трех полигонах Чечни начались  учения военнослужащих 42-й гвардейской мотострелковой дивизии .

Примечание:

"Более 4000 артиллеристов приняли участие в учениях на Северном Кавказе", "Контрактник погиб в Чечне", "Военные политологи сочли масштабные учения на Юге России демонстрацией силы".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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