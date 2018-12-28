Учения мотострелковой дивизии. Фото https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12149039@egNews

28 декабря 2018, 11:59

Более 300 военных привлечены к учениям в Чечне

Учения военнослужащих 42-й гвардейской мотострелковой дивизии начались 27 декабря на трех полигонах Чечни, сообщили сегодня в военной комендатуре.

"На военных полигонах "Гвардеец", "Альпийский" и "Калиновская" 27 декабря начались учения военнослужащих разведывательных подразделений 42-й гвардейской дивизии, дислоцированной в республике на постоянной основе. Разведчики отрабатывают навыки действия в различной боевой обстановке, учатся применять современные средства обнаружения целей и связи, проводят стрельбы из штатного оружия и бронированной техники", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель военной комендатуры Чечни.

По его данным, всего к учениям привлечены свыше 300 военнослужащих и 50 единиц военной техники.

На территории Чечни размещена 42-я гвардейская дивизия Минобороны. Части соединения дислоцированы на военных базах Ханкала под Грозным, около села Борзой Шатойского района, в населенном пункте Калиновская Наурского района и городе Шали.

"Кавказский узел" ранее писал об учениях военных в горах Чечни в сентябре. Военнослужащие мотострелковой дивизии ЮВО тогда выполнили задачу по защите горных перевалов и тоннелей республики от попыток захвата условным противником.

Примечание:

"Более 4000 артиллеристов приняли участие в учениях на Северном Кавказе", "Контрактник погиб в Чечне", "Военные политологи сочли масштабные учения на Юге России демонстрацией силы".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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