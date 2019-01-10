Полиция сообщила подробности автоаварии в Чечне

10 января 2019, 08:42

В ДТП на трассе "Кавказ" в Чечне погибли четыре жителя Дагестана, сообщили в МВД.

Как писал "Кавказский узел", водитель и три пассажира легкового автомобиля погибли после столкновения с грузовиком в Чечне.

ДТП произошло примерно в 23.50 мск 9 января на трассе в районе населенного пункта Белгатой Шалинского района Чечни. Легковой автомобиль "Тойота Камри" столкнулся с грузовиком КамАЗ, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в МВД республики.

"Произошло лобовое столкновение легковушки и грузовика. Водитель и три пассажирки автомобиля погибли на месте происшествия. Водитель КамАЗа отделался травмами. Предположительно, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, возможно, это случилось из-за погодных условий, или же он мог уснуть за рулем. Обстоятельства случившегося выясняются", - рассказал сегодня представитель ведомства.

По его данным, погибшие в результате автоаварии мужчина и три женщины - жители Дагестана.

"К ликвидации последствий ДТП на трассе "Кавказ" привлекались пять спасателей. Им пришлось использовать специальное оборудование для того, чтобы извлечь тела погибших водителя и пассажиров иномарки", - сообщили в МЧС Чечни.

Ранее в Управлении ГИБДД Чечни сообщили, что с 7 января в связи с ухудшением погодных условий сотрудники ведомства переведены на усиленный режим работы.