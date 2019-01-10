10 января 2019, 06:05

Жительница Владикавказа обвинена в ложном сообщении о теракте

Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Владикавказа, которая сообщила, что планирует совершить террористический акт.

По данным МВД Северной Осетии, на номер такси города Владикавказа позвонила 7 января неизвестная и сообщила, что планирует совершить террористический акт.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что звонившая - 19-летняя жительница Владикавказа. Девушка дала признательные показания и сообщила, что действовала из хулиганских побуждений, сообщает ведомство.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), пишет 9 января со ссылкой на релиз пресс-службы УСФБ России по Северной Осетии ТАСС.

Отметим, что максимальное наказание по указанной статье - ограничение свободы на срок до трех лет. Комментариев обвиняемой относительно данных правоохранительных органов пока нет.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2018 года к двум годам условного срока была осуждена жительница Новороссийска, которая сообщила о минировании кафе.

Примечание:

"Подозреваемый в ложном сообщении о минировании суда задержан в Сочи", "Астраханцы эвакуированы после массовых сообщений о минировании зданий", "Жительница Кубани осуждена за ложное сообщение об акте терроризма".

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