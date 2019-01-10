Знакомые убитой при стрельбе в Ингушетии рассказали о ее бизнесе

10 января 2019, 05:01

Женщина, которая была застрелена на рынке в Малгобекском районе, длительное время занималась торговлей автозапчастями, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. Один из них отметил, что ранее ее семью неоднократно пытались ограбить.

Как информировал "Кавказский узел", днем 6 января на оптово-розничном рынке в селе Зязиков-Юрт Малгобекского района Ингушетии мужчина из огнестрельного оружия неустановленного образца выстрелил в 54-летнюю жительницу республики, она погибла на месте. Следствие возбудило дело об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). Максимальная санкция этой статьи УК РФ предусматривает до 15 лет заключения.

Убитая являлась жительницей Назрани, сообщается на сайте МВД по Ингушетии.

По предварительным данным, мужчина на рынке "Беркат" один раз выстрелил в женщину из охотничьего ружья и скрылся, поскольку несмотря на то, что на рынке было много людей, никто не решился его задерживать, пишет со ссылкой на источник интернет-газета "Ингушетия".

Официальной информации о версиях убийства, установлении личности стрелявшего и его задержании на сайтах управления Следственного комитета России по Ингушетии и республиканского МВД по данным на 04.10 мск 10 января не было.

Опрошенные "Кавказским узлом" жители республики, знакомые с семьей убитой, на условиях анонимности рассказали, что женщина занималась торговлей автомобильных запчастей на рынке.

Ее семья после начала второй чеченской войны в 1999 году переехала из Грозного в Ингушетию, женщина была русской, а ее супруг - ингушом, они занимались бизнесом по продаже автозапчастей, рассказал один из них. "Насколько знаю, на них и раньше нападали люди с целью ограбления, было пару раз. Но муж ее был крепким мужчиной и каждый раз грабителям давал отпор", - сказал он, отметив, что одно из нападений произошло около десяти лет назад.

Семья убитой проживала в Назрани. У женщины взрослые дети, а супруг ранее умер, а сама она продолжала продавать автозапчасти, отметил еще один житель республики.

В момент нападения на женщину на рынке было много людей, но никто не задержал стрелявшего, отметил один из очевидцев. "Мы услышали какой-то выстрел, крики. Но никто не задержал нападавшего, возможно, не хотели вмешиваться, потому что у него было ружье", - сказал он.

Другой очевидец отметил, что не помнит случаев, когда в Ингушетии расстреливали бы прилюдно женщин. "Только если конкретные, страшные преступления за человеком, [тогда] да, могли убить мужчину, или месть какая-то если. Возможно, предполагая это, люди не стали вмешиваться, или просто побоялись оружия", - предположил он.