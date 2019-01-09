На месте взрыва в частном доме. Баку, 9 января 2019 г. Фото: Пресс-служба МЧС Азербайджана https://haqqin.az/news/142905

09 января 2019, 11:32

Три человека погибли при взрыве в Баку

Семья из трех человек погибла сегодня ночью в результате взрыва в частном доме в столице Азербайджана.

Взрыв, за которым последовал пожар, произошел в одноэтажном двухкомнатном доме на площади 72 квадратных метра, сообщило сегодня МЧС Азербайджана на своем сайте.

Взрывная волна обрушила несущую стену дома на находящийся рядом автомобиль, сгорели горючие конструкции дома, уточнило ведомство.

На месте пожара обнаружены тела мужчины 1962 года рождения, женщин 1956 и 1993 годов рождения, все погибшие - члены одной семьи, отмечается в сообщении ведомства.

Взрыв произошел около 3.00 по местному времени (2.00 мск) на улице Толстого, его причиной стало нарушение правил эксплуатации газовых приборов,  сообщил корреспонденту «Кавказского узла» источник в правоохранительных органах Ясамальского района. По словам источника, глава семейства занимался частным извозом пассажиров, поврежденный в результате взрыва автомобиль принадлежал ему.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 ноября тела трех человек найдены на месте взрыва в четырехэтажном доме в Гяндже, один раненый был госпитализирован.

Примечание:

"Пять человек госпитализированы после остановки метро в Баку", "Взрыв произошел на электростанции в Азербайджане", "Четыре человека пострадали при взрыве на парковке в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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