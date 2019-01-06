06 января 2019, 19:15
Землетрясение произошло в Аджарии
Подземный толчок магнитудой 3,0 зафиксирован сегодня в Хулойском районе Аджарии.
По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 16:35 по местному времени (15:35 мск).
Эпицентр землетрясения располагался в точке с координатами 41.79 градуса северной широты и 42.33 градуса восточной долготы на глубине пяти километров, сообщил на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно сервису "Яндекс.Карты", ближайший населенный пункт, аджарский райцентр Хуло, находится в 16 километрах южнее этой точки.
Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 22 декабря 2018 года подземный толчок магнитудой 3,0 был зафиксирован в грузинском регионе Мцхета-Мтианети.
"Землетрясение произошло в центре Азербайджана", "Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Дагестане", "Землетрясение произошло в Северной Осетии".
06 января 2019, 19:15
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Землетрясение произошло в Аджарии
Подземный толчок магнитудой 3,0 зафиксирован сегодня в Хулойском районе Аджарии.
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