Сейсмограф. Фото CC BY 2.0 / Ray Bouknight / Seismograph, Сан-Хуан Баутиста Mission

06 января 2019, 19:15

Землетрясение произошло в Аджарии

Подземный толчок магнитудой 3,0 зафиксирован сегодня в Хулойском районе Аджарии.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 16:35 по местному времени (15:35 мск).

Эпицентр землетрясения располагался в точке с координатами 41.79 градуса северной широты и 42.33 градуса восточной долготы на глубине пяти километров, сообщил на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно сервису "Яндекс.Карты", ближайший населенный пункт, аджарский райцентр Хуло, находится в 16 километрах южнее этой точки.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 22 декабря 2018 года подземный толчок магнитудой 3,0 был зафиксирован в грузинском регионе Мцхета-Мтианети.

Примечание:

"Землетрясение произошло в центре Азербайджана", "Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Дагестане",  "Землетрясение произошло в Северной Осетии".

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