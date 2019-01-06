Землетрясение произошло в Аджарии

06 января 2019, 19:15

Ранее " Кавказский узел " сообщал, что 22 декабря 2018 года подземный толчок магнитудой 3,0 был зафиксирован в грузинском регионе Мцхета-Мтианети.

Эпицентр землетрясения располагался в точке с координатами 41.79 градуса северной широты и 42.33 градуса восточной долготы на глубине пяти километров, сообщил на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 16:35 по местному времени (15:35 мск).

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры

Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.