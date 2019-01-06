Семь человек стали жертвами ДТП с маршруткой в Волгоградской области

06 января 2019, 13:42

Один человек погиб и шесть с травмами доставлены в больницу после столкновения маршрутного такси с легковым автомобилем в Михайловском районе Волгоградской области, сообщила полиция.

Авария произошла сегодня в 09:40 мск на 767-м километре трассы Р-22 «Каспий». Маршрутное такси «Форд Транзит», направлявшееся из Волжского в Воронеж, столкнулось с автомобилем «Форд Фокус».

Водитель легкового автомобиля погиб на месте, четыре пассажира маршрутки и два пассажира легкового автомобиля получили травмы, сообщило сегодня Главное управление МВД по Волгоградской области на своем сайте.

Пострадавшие пассажиры госпитализированы, пишет со ссылкой на замначальника пресс-службы полиции Антона Корнаухова ТАСС. По предварительным данным, лобовое столкновение автомобилей произошло из-за того, что маршрутка выехала на встречную полосу, уточнил представитель ведомства.

"Кавказский узел" писал также, что 22 декабря трое пассажиров были госпитализированы с травмами после столкновения микроавтобуса с грузовиком в Новоаннинском районе Волгоградской области.