Место ДТП в Михайловском районе Волгоградской области. 6 января 2019 года. Фото: Михаил Василенко, V1.Ru https://v1.ru/text/incidents/65814601?from=leadingstory

06 января 2019, 13:42

Семь человек стали жертвами ДТП с маршруткой в Волгоградской области

Один человек погиб и шесть с травмами доставлены в больницу после столкновения маршрутного такси с легковым автомобилем в Михайловском районе Волгоградской области, сообщила полиция.

Авария произошла сегодня в 09:40 мск на 767-м километре трассы Р-22 «Каспий». Маршрутное такси «Форд Транзит», направлявшееся из Волжского в Воронеж, столкнулось с автомобилем «Форд Фокус».

Водитель легкового автомобиля погиб на месте, четыре пассажира маршрутки и два пассажира легкового автомобиля получили травмы, сообщило сегодня Главное управление МВД по Волгоградской области на своем сайте.

Пострадавшие пассажиры госпитализированы, пишет со ссылкой на замначальника пресс-службы полиции Антона Корнаухова ТАСС. По предварительным данным, лобовое столкновение автомобилей произошло из-за того, что маршрутка выехала на встречную полосу, уточнил представитель ведомства.

"Кавказский узел" писал также, что 22 декабря трое пассажиров были госпитализированы с травмами после столкновения микроавтобуса с грузовиком в Новоаннинском районе Волгоградской области.

Примечание:

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