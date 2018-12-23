23 декабря 2018, 15:12

Три человека пострадали при ДТП с микроавтобусом в Волгоградской области

Трое пассажиров госпитализированы с травмами после столкновения микроавтобуса с грузовиком в Новоаннинском районе Волгоградской области, сообщило сегодня областное управление МВД.

Авария с участием микроавтобуса Maxus и грузовика Foton произошла днем 22 декабря на 738 километре автодороги Р-22 «Каспий». Информацию об этом ДТП полиция опубликовала лишь сегодня в сводке о дорожных авариях за минувшие сутки.

Согласно информации МВД, микроавтобус под управлением 35-летнего водителя двигался со стороны Волгограда в направлении Москвы и столкнулся с ехавшим впереди в попутном направлении грузовым автомобилем. В результате аварии пострадали трое пассажиров микроавтобуса в возрасте от 26 до 35 лет, говорится в сообщении на сайте главного управления МВД по Волгоградской области.

Пострадавшие были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Информация о состоянии пострадавших не уточняется.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 22 декабря в городе Апшеронске на Кубани водитель легкового автомобиля сбил троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе.

Примечание:

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