Умерла журналистка Елена Надтока

06 января 2019, 05:45

Новочеркасская журналистка Елена Надтока, известная своими критическими материалами о местных властях, умерла на 62-м году жизни.

О смерти Надтоки сообщила 5 января заместитель председателя Ростовского областного отделения Союза журналистов России Оксана Аксенова.

"Скоропостижно ушла из жизни Елена Михайловна Надтока - член СЖР, редактор газеты "Частная лавочка", общественный деятель, правозащитник, бизнесмен... Дата похорон уточняется", - написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

Главный редактор и учредитель новочеркасской газеты "Частная лавочка" Елена Надтока умерла 4 января, уточнило издание 161.ru.

Елена Надтока родилась в 1957 году. Окончила Ростовский государственный университет, факультет филологии и журналистики. Работала в различных печатных изданиях Новочеркасска. Была членом Союза "Женщины Дона". В мае 1997 года учредила и возглавила газету "Частная лавочка", пишет donday.ru.

Как писал "Кавказский узел", Елена Надтока в 2004 году была приговорена к штрафу в 50 тысяч рублей за статью, которая была опубликована в газете "Вечерний Новочеркасск". 31 мая 2016 года Европейский суд по правам человека признал нарушение российскими властями права журналистки на свободы выражения мнения и потребовал от властей выплатить Надтоке четыре тысячи евро компенсации, а также покрыть судебные издержки в размере 1992 евро. В мае 2017 года Верховный суд России отметил приговор в отношении Надтоки. По словам адвоката Тумаса Мисакяна, дело журналистки отправлено на повторное рассмотрение в суд.