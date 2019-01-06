Елена Надтока. Кадр видео "Женщины Дона комментируют решение Новочеркасского городского суда" на YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=87tYIn_NiDY

06 января 2019, 05:45

Умерла журналистка Елена Надтока

Новочеркасская журналистка Елена Надтока, известная своими критическими материалами о местных властях, умерла на 62-м году жизни.

О смерти Надтоки сообщила 5 января заместитель председателя Ростовского областного отделения Союза журналистов России Оксана Аксенова.

"Скоропостижно ушла из жизни Елена Михайловна Надтока - член СЖР, редактор газеты "Частная лавочка", общественный деятель, правозащитник, бизнесмен... Дата похорон уточняется", - написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

Главный редактор и учредитель новочеркасской газеты "Частная лавочка" Елена Надтока умерла 4 января, уточнило издание 161.ru.

Елена Надтока родилась в 1957 году. Окончила Ростовский государственный университет, факультет филологии и журналистики. Работала в различных печатных изданиях Новочеркасска. Была членом Союза "Женщины Дона". В мае 1997 года учредила и возглавила газету "Частная лавочка", пишет donday.ru.

Как писал "Кавказский узел", Елена Надтока в 2004 году была приговорена к штрафу в 50 тысяч рублей за статью, которая была опубликована в газете "Вечерний Новочеркасск". 31 мая 2016 года Европейский суд по правам человека признал нарушение российскими властями права журналистки на свободы выражения мнения и потребовал от властей выплатить Надтоке четыре тысячи евро компенсации, а также покрыть судебные издержки в размере 1992 евро. В мае 2017 года Верховный суд России отметил приговор в отношении Надтоки. По словам адвоката Тумаса Мисакяна, дело журналистки отправлено на повторное рассмотрение в суд.

Примечание:

"Экс-мэр Новочеркасска обжаловал итоги выборов главы города", "Представители союза "Женщины Дона" решили обжаловать штраф после получения постановления суда", "В Ростовской области неоднозначно оцениваются результаты выборов в местные органы власти".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

06 января 2019, 05:45

06 января 2019, 04:34

  • Видео с ребенком в роддоме Ингушетии возмутило соцсети

    На видео, снятом в перинатальном центре Назрани, рот плачущего в палате младенца с соской заклеен пластырем. Пользователи соцсетей выразили негодование по поводу жестокого обращения с ребенком. Медработники не заклеивали рот ребенку, заявила главврач перинатального центра Хади Угурчиева.

06 января 2019, 03:13

  • Жители Чечни напуганы угрозами лишения жилья из-за долгов

    Жители Грозного, имеющие задолженности по оплате коммунальных услуг, получили анонимные уведомления о предстоящем изъятии жилья за долги. Подобные бумаги не имеют никакой юридической силы и разосланы только для устрашения должников, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

06 января 2019, 02:00

06 января 2019, 00:55

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Аналитика

Все статьи

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Инфографика

Все справки