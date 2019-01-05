Два туриста погибли после схода лавины в горах Сочи

05 января 2019, 17:03

Горнолыжники оказались под завалами снега на закрытой из-за лавиноопасности трассе сочинского курорта, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", 3 января МЧС предупредило предупредило о лавиноопасности в горах Сочи до 6 января.

Лавина сошла сегодня на высоте 2300 метров на горнолыжном курорте "Горная карусель" в Сочи. Под завалами снега оказались два человека, которые катались на трассе, закрытой из-за повышенной лавиноопасности, пишет со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю ТАСС.

Два горнолыжника, оказавшиеся под лавиной, самостоятельно пытались выбраться из снежных завалов, сообщил представитель администрации Сочи.

"Спасатели МЧС оказали помощь горнолыжникам и достали их из снега в бессознательном состоянии. По дороге в больницу двое молодых мужчин скончались", - цитирует источник в мэрии "Интерфакс".

Спасателей к месту ЧП вызвал третий горнолыжник, не пострадавший при сходе лавины. Личности погибших пока не установлены, передает со ссылкой на источник в экстренных службах региона "Российская газета".