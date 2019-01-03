Роза Пик, вид на Большой Кавказский Хребет. Фото Владимира Козлова для «Кавказского узла»

03 января 2019, 18:25

Продлен прогноз о лавиноопасности в горах Сочи

Риск схода лавин в горах Сочи сохранится до 6 января, проинформировали городские власти.

Как писал "Кавказский узел", 1 января МЧС предупредило о лавиноопасности до вечера 3 января в горах Кубани.

Лавиноопасность сохранится с 3 по 6 января в горах Краснодарского края выше 1500 метров над уровнем моря, сообщила сегодня администрация Сочи.

По информации Росгидромета, с вечера 3 января в течение суток в прибрежной части Сочи возможен дождь, местами гроза, а 4 января утром и днем есть вероятность сильного ветра, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду. В предгорной зоне также возможны осадки, местами сильные.

По поручению главы Сочи все службы переведены на режим повышенной готовности, спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта воздержаться от выхода в горы, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте администрации курорта. 

В целом по краю 4 января ожидаются осадки, в отдельных населенных пунктах – сильные, местами налипание мокрого снега, ночью и утром – туман, говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Красной Поляне сегодня ночью будет облачно, без осадков, ветер будет дуть со скоростью один метр в секунду. Такая же погода ожидается и завтра, 4 января. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Дорога к границе Армении перекрыта в Грузии", "МЧС предупредило о лавиноопасности в Кабардино-Балкарии", "Туман нарушил работу аэропорта в Ставрополе".

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