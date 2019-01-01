Подъемник на Красной Поляне. Фото: Alexxx1979 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45451092

01 января 2019, 04:11

Спасатели предупредили об опасности лавин в Краснодарском крае 

Сход лавин в горах на Кубани возможен до вечера 3 января. 

Опасность схода лавин сохраняется в горах на высоте свыше 1500 метров, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Красной поляне сегодня днем ожидается температура около 0, слабый дождь. Ночью температура опустится до минус пяти, умеренный дождь. 2 января осадки прекратятся, температура днем поднимется до +4, ночью -2. 3 января потеплеет еще сильнее, днем температура воздуха ожидается +6, ночью +4. 

Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.

Примечание:

"МЧС предупредило об опасности лавин в Адыгее и на Кубани", "Дорога расчищена после схода лавины в Дагестане", "Три принудительных спуска лавин проведены в Приэльбрусье".

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