Спасатели предупредили об опасности лавин в Краснодарском крае 

01 января 2019, 04:11

Сход лавин в горах на Кубани возможен до вечера 3 января.

Опасность схода лавин сохраняется в горах на высоте свыше 1500 метров, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Красной поляне сегодня днем ожидается температура около 0, слабый дождь. Ночью температура опустится до минус пяти, умеренный дождь. 2 января осадки прекратятся, температура днем поднимется до +4, ночью -2. 3 января потеплеет еще сильнее, днем температура воздуха ожидается +6, ночью +4.

Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.