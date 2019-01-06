Головное здание Национального музея Северной Осетии во Владикавказе (Особняк купца Ходякова, 1901г.) Автор: МаратС, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20249862

06 января 2019, 00:55

Москва выделила 454 тысячи на реконструкцию музея во Владикавказе

Национальный музей Северной Осетии вошел в число культурных объектов, на реконструкцию которых из федерального бюджета выделены деньги, сообщило правительство.

На "замороженной" стройке Нацмузея Северной Осетии летом 2015 года родилось сообщество уличных художников из Владикавказа "Портал". Однако музей не ужился с сообществом, и ему пришлось искать новое место работы, говорится в материале "Кавказского узла" "Портал 2.0. Как молодые художники нашли, потеряли и вновь обрели себе место во Владикавказе".

Правительство России 31 декабря 2018 года утвердило распоряжение о бюджетных ассигнованиях на реконструкцию восьми объектов культуры страны в 2019-2021 годах в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы "Развитие культуры и туризма". В их числе Национальный музей Республики Северная Осетия - Алания во Владикавказе, сообщила 5 января пресс-служба правительства.

Предполагается, что реконструкция, на которую выделено 454,7 тысячи рублей, будет завершена в 2019 году, говорится в опубликованном на сайте правительства России распоряжении кабмина.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2018 года в фонд Национального музея республики поступили дореволюционные книги и изделия из серебра, конфискованные таможенниками Северной Осетии при попытке вывоза из России.

Примечание:

"Осетины отметили 159-летие поэта Коста Хетагурова скачками и чтением стихов", "Арт-пространство "Портал 2.0" открылось для жителей Владикавказа", "Редкие экспонаты из хранилищ представили посетителям музеи Владикавказа".

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