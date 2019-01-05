Привезенные из Ирака дети переданы родственникам

05 января 2019, 15:01

Родственники забрали 30 вывезенных с Ближнего Востока детей после обследования в московском медцентре, сообщила сегодня детский омбудсмен Анна Кузнецова. Эти дети нуждаются в психологической реабилитации, отметили в аппарате главы и правительства Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 декабря 2018 года спецрейс с 30 российскими детьми прибыл из Ирака на подмосковный аэродром Раменское. По данным главы Чечни, среди них "три ребенка из Чечни, по одному из Москвы, Пензы, а также 24 из Дагестана". По данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой, в январе планируется вернуть из Ирака еще 36 детей.

Среди детей, возвращенных 30 декабря 2018 года с Ближнего Востока, оказалась шестилетняя внучка жительницы Нальчика Мадины Налоевой, увезенная из России в 2015 году.

23 ребенка, привезенных в Россию в декабре, отправлены в Дагестан, пять - в Чечню, один - в Кабардино-Балкарию и еще один в Татарстан. Все они прошли обследование в Медицинском исследовательском центре здоровья детей, за некоторыми теперь по месту жительства будут наблюдать врачи, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

"Теперь с семьями на местах будут работать специалисты. Самое главное — это то, что жизни детей теперь ничего не угрожает и у них появился шанс на полноценное детство, на нормальную жизнь", - приведены сегодня слова детского омбудсмена Анны Кузнецовой на сайте уполномоченного.

Вывезенные из Ирака дети нуждаются в помощи психологов

Практически все привезенные с Ближнего Востока дети нуждаются в психологической реабилитации и лечении, отметил корреспонденту "Кавказского узла" представитель аппарата главы и правительства Чечни. "Некоторые крайне измождены. Они продолжительное время находились под обстрелами и бомбежками, затем несколько месяцев провели со своими матерями в крайне тяжелых условиях в тюрьме Багдада", - рассказал он.

По словам чиновника, среди этих детей 14 мальчиков и 16 девочек в возрасте от трех до 13 лет. Для вывоза детей в Россию понадобилось найти опекунов из числа их близких родственников, а также получить письменные согласия их матерей, находящихся в багдадской тюрьме.

"В первую очередь на родину возвращаются дети, что родились в России и были во младенческом возрасте вывезены родителями на Ближний Восток. С теми детьми, что родились уже там, дела обстоят намного сложнее. Приходится брать ДНК-анализы у их родственников, чтобы подтвердить степень родства, решать вопросы установления гражданства и так далее. Это очень тяжелая и кропотливая работа, которая требует серьезных усилий, в том числе и дипломатических", - отметил сотрудник аппарата.

Вывезенные из Ирака дети практически не знают русского языка, сказала корреспонденту "Кавказского узла" психолог Асет. "Дети постарше немного говорят на родном, но больше они разговаривают на арабском. Поэтому им самим и их родным приходится очень непросто, я уже не говорю о физическом и психологическом состоянии этих детей. Понадобится немало усилий и времени для того, чтобы интегрировать их в нашу среду. Им ведь надо пойти в школу, находить общий язык со сверстниками дома и так далее. Это будет достаточно сложный и длительный процесс", - полагает она.

Жители Чечни надеются на возвращение близких из Сирии и Ирака

"Каждый возвращенный из Ирака или Сирии ребенок вселяет надежду на то, что и мои внуки будут возвращены на родину", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Чечни Хава.

В 2013 году ее единственный сын тайно выехал в Сирию, куда вывез и свою беременную жену. Спустя два года он погиб, а сноха женщины оказалась в иракском городе Мосул. "Ей удалось оттуда выбраться с группой таких же, как она, вдов боевиков. Что стало потом, не знаю, связи с ними нет уже больше года. Но очень надеюсь, что когда-нибудь смогу увидеть своих внучку и внука. Все нужные документы и ДНК-тесты, что берут у родственников, я сдала, и теперь осталось только ждать", - рассказала жительница Чечни.

"Я очень надеюсь, что увижу дочь и внуков, которые родились уже в Сирии. Мою дочь туда обманом увез муж. Он погиб несколько лет назад, и она осталась одна с тремя детьми на руках. Время от времени она выходила на связь, но вот уже больше четырех месяцев от нее нет никаких известий. Я год назад подала нашим правозащитникам заявление с просьбой помочь в их возвращении домой, но пока ничего нет. Вернули несколько групп, а потом все остановилось. Ждем и надеемся - другого не остается", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" другая жительница Чечни, Таиса.

"Когда начали вывозить из Сирии детей и женщин, все, у кого там находятся дети и внуки, надеялись, что их тоже вернут домой. Сейчас того подъема и настроя уже нет. В Ираке власти женин не отпускают, а детей отдают в приюты или в семьи. В Сирии бы не против, чтобы оттуда вывезли женщин и детей, но против выступают наши спецслужбы. Во всяком случае, так мне сказали. Не знаю, какая угроза моет исходить от женщин и детей. Они оказались там не по своей воле", - уверена жительница Чечни Лейла, чья племянница находится в Сирии с 2014 года.

Ранее член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при главе Чечни Хеда Саратова сообщила, что в тюрьме Багдада находится 57 женщин и 115 детей из различных регионов России.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ" ( организация признана террористической и запрещена в России решением суда).