CDSI отметил высокое число небоевых потерь азербайджанской армии

04 января 2019, 05:04

Безвозвратные потери азербайджанской армии в 2018 году сократились, из 37 погибших военнослужащих боевыми потерями являются только шестеро человек, сообщил Институт каспийских военных исследований. Число небоевых потерь вооруженных сил Азербайджана остается высоким, при этом информация о них замалчивается, заявили "Кавказскому узлу" военные эксперты, политолог и правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", Институт каспийских военных исследований (CDSI) ведет подсчет потерь у сторон карабахского конфликта. По его данным, 59 военнослужащих Азербайджана погибли в 2017 году, из них 19 - в боевых условиях, а небоевые потери составили 40 человек. Всего в 2017 году погибли 119 военнослужащих Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха, причем 78 смертей являются небоевыми потерями, тогда как остальные погибли в связи с нарушением режимов прекращения огня, сообщал CDSI. в 2016 году безвозвратные потери в Азербайджане составили 147 человек: 109 человек были убиты в ходе военных действий, 38 – погибли в небоевых условиях.

Институт каспийских военных исследований (CDSI) начал работу в феврале 2015 года в Германии. Одним из его основателей стал Джасур Сумеринли, возглавлявший центр журналистских военных исследований "Доктрина" до своего отъезда из Азербайджана в сентябре 2014 года.

Не менее 37 азербайджанских военнослужащих погибли в течение 2018 года, из них только шестеро человек составляют боевые потери, говорится в распространенном 3 января отчете CDSI. «Шесть человек погибли в боевых условиях, 31 – небоевые потери», - указано в исследовании, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

Сведения о потерях азербайджанского сектора обороны и безопасности приводятся на основе официальных сообщений Минобороны, информации местных органов власти, материалов СМИ и сведений из социальных сетей, поскольку министерство обороны полную статистику потерь не публикует. Согласно этим сведениям, «шестеро военнослужащих погибли на линии фронта в результате стрельбы открытой вооруженными силами Армении».

В числе небоевых потерь значатся пять случаев смерти в результате болезни и четыре гибели в результате несчастных случаев. Кроме того, шестеро военнослужащих погибли при автомобильных авариях, восемь - при невыясненных обстоятельствах, четверо - от выстрелов сослуживцев, двое были смертельно ранены при разрыве мин, а еще двое совершили самоубийство.

Трое из погибших были сверхсрочниками, 25 человек – солдатами срочной службы, четверо - прапорщиками, пятеро – офицерами. Из них 32 человека служили в Минобороны, трое - в Госпогранслужбе,по одному - во Внутренних войсках и военной прокуратуре. При этом Минобороны не распространяло никаких официальных сообщений в 20 из 32 случаях смерти своих военнослужащих, отмечается в докладе.

Ранения или увечья в 2018 году получил 21 азербайджанский военнослужащий, и только один из них пострадал в боевых условиях - на линии фронта боец был ранен пулей противника. 11 военных пострадали в автомобильных авариях, один был ранен при разрыве мины, четверо - в результате несчастных случаев, один - в связи с заболеванием. Кроме того, один солдат был ранен нарушителем границы, другому причинил травмы сослуживец, а еще одному - гражданское лицо.

В 2018 году были пострадавшие и среди гражданского населения, указывает CDSI. Так, трое гражданских получили серьезные телесные повреждения, подорвавшись на минах, еще один был ранен при обстреле с армянской стороны.

Директор CDSI назвал шокирующим число небоевых потерь

«Несмотря на то, что статистика свидетельствует о резком снижении потерь по сравнению с 2017 годом, в реальности число жертв может быть больше, чем мы указали в отчете», - отметил, комментируя доклад, директор CDSI Джасур Сумеринли корреспонденту «Кавказского узла».

Он обратил внимание на большое количество небоевых потерь, назвав его «шокирующим» в условиях режима прекращения огня. "Никто во власти не берет на себя ответственность за столь большое количество небоевых потерь. Через лояльные СМИ формируется мнение, что столь большое число солдатских смертей является «естественным явлением», однако это крайне ошибочное утверждение, солдаты не должны гибнуть вне боевых условий», - подчеркнул эксперт.

Сумеринли отметил, что армия по-прежнему остается «практически закрытой для общества». «Ни пресса, ни общественность не могут обсуждать проблемы армии, и с каждым годом ситуация все более усложняется. Минобороны часто не реагируют на сообщения в СМИ и социальных сетях о смертельных случаях в армии и возможно, что в ряде случаев факты потерь скрываются», - сказал он.

Причины небоевых потерь не меняются из года в год - военнослужащие гибнут в результате несчастных случаев, автомобильных аварий, болезней, самоубийств и неуставных взаимоотношений. «Никаких серьезных мер по устранению этих причин не предпринимается. Мероприятиями типа «открытых дверей» и «телефона доверия» невозможно улучшить нравственно-психологическое состояние личного состава. Без серьезных реформ, усиления социального обеспечения военных и, самое главное, без решительной борьбы с коррупцией и взяточничеством в армии кардинальных изменений не добиться», - считает Сумеринли.

Военные аналитики напомнили о важности мирного урегулирования

Сокращение числа боевых потерь вооруженных сил Азербайджана связано со снижением напряженности на линии соприкосновения войск, указал военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азад Исазаде.

«Армения была отвлечена практически на протяжении всего года на внутриполитические события, а с другой стороны, растущий военный потенциал Азербайджана и повышение уровня боеготовности сдерживал противника от попыток эскалации. Как результат уменьшились попытки разведывательно-диверсионных вылазок. Кроме того, летом азербайджанская армия восстановила контроль над высотами на своей территории в Нахичеванской автономной республике, и в последующие месяцы провела там масштабные инженерно-укрепительные работы. Это обеспечило азербайджанской армии на данном направлении стратегическое преимущество, так как азербайджанские позиции оказались выше, над армянскими. Кроме того, азербайджанские военные получили возможность контролировать передвижения на автомобильной дороге между Арменией и Нагорным Карабахом. Все это, безусловно, оказало сдерживающее воздействие на противника», - заявил Исазаде корреспонденту «Кавказского узла».

8 июня пресс-служба Отдельной общевойсковой армии Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана заявила о восстановлении контроля над селом Гюннют и окрестными высотами. Азербайджанская армия получила стратегическое преимущество, которое может быть использовано в случае новой войны в Нагорном Карабахе, сочли опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские военные эксперты. Однако армянские военные обозреватели заявили, что позиции Вооруженных сил Армении продолжают находиться на горе Гуннут, а новые огневые точки Азербайджана призваны лишь отвлечь часть армянских сил с карабахского на нахичеванское направление.

Существенно снизить напряженность в зоне конфликта удалось позволили устные договоренности, достигнутые на встрече президента Азербайджаном Ильхама Алиева и главы правительства Армении Никола Пашиняна в сентябре, хотя «относительное спокойствие на линии фронта является весьма хрупким», отметил эксперт.

«Армения взяла тайм-аут в переговорном процессе в связи с выборами. Сейчас выборы уже позади, Никол Пашинян получил абсолютное большинство в парламенте и возможность формировать фактически однопартийное правительство, то есть никаких помех для ведения предметных переговоров по политическому урегулированию конфликта уже нет. Если в январе-феврале в мирном процессе не будет реальных подвижек, то к весне ситуация на фронте может обостриться, статус-кво не может продолжаться бесконечно», - сказал Азад Исазаде.

Ильхам Алиев и Никол Пашинян побеседовали 28 сентября в Душанбе на саммите стран СНГ. По данным пресс-службы президента Азербайджана, они "выразили приверженность переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, укреплению режима прекращения огня... на линии соприкосновения сторон и на границе между Арменией и Азербайджаном". В свою очередь Никол Пашинян сообщил о решении организовать канал оперативной связи между лидерами двух стран.



Исазаде отметил, что не располагает статистикой небоевых потерь. В условиях усиления контроля за информацией "не все случаи становятся достоянием гласности", предположил он.

Снижение напряженности на линии фронта не исключает возможности новой эскалации, если достигнутый результат не будет подкреплен другими шагами на пути мирного урегулирования, уверен член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

«Не стоит откладывать начало предметных переговоров по урегулированию конфликта. Одновременно следует принимать шаги по решению гуманитарных проблем, это создаст благоприятный фон для мирного процесса. Одним из таких шагов мог бы стать обмен пленными, Азербайджан предложил обменять пленных по принципу «всех на всех», тем более, что у сторон по трое пленных. Армянская сторона отказывается и мотивирует это тем, что двух граждан Азербайджана она считает лицами, совершившими преступления, однако в истории карабахского конфликта был прецедент обмена пленными по принципу «всех на всех». Это произошло в 1996 году при посредничестве тогдашнего главы МИД России Евгения Примакова: азербайджанская сторона первой отпустила 39 армян, четверо из которых были осуждены за тяжкие преступления. Вообще принцип «всех на всех» часто применяется в конфликтных регионах при обмене пленными, в современных конфликтах удерживание пленных не обеспечивает никакого военного преимущества», - сказал Джуварлы корреспонденту «Кавказского узла».

20 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян счел неуместной идею обмена пленными с Азербайджаном по принципу "всех на всех". С идеей такого обмена выступил ранее МИД Азербайджана. При этом жители Армении с 17 по 19 ноября трижды проводили акции протеста, требуя вернуть домой плененного в июле 2018 года жителя села Бердаван Тавушской области Карена Казаряна, которому в Азербайджане предъявлено обвинение в попытке совершения теракта. Согласно официальным данным, в Азербайджане в плену находятся трое граждан Армении: Арсен Багдасарян, Завен Карапетян и Карен Казарян. На армянской стороне - в Нагорном Карабахе - находятся три гражданина Азербайджана: Шахбаз Гулиев, Дилхам Аскеров, задержанные в 2014 году, и Эльнур Гусейнзаде, задержанный в 2017 году.

Правозащитник: гражданский контроль за процессами в армии отсутствует

Комментировать ситуацию с небоевыми потерями азербайджанской армии сложно в виду отсутствия достоверной информации, отметил координатор Центра защиты политзаключенных Огтай Гюльалыев.

«В условия отсутствия гражданского контроля за вооруженными силами сложно оценивать процессы в армии, в частности ситуацию с небоевыми потерями. СМИ вынуждают оперировать только официальными данными, однако не все случаи попадают в официальные сводки. В 2012-2013 годах активисты молодежных организаций поднимали вопросы небоевых потерь, проводили акции протеста, но их, в частности активистов движения Nida, обвинили в организации беспорядков и арестовали. Один из них, Илькин Рустамзаде, до сих пор находится в заключении», - напомнил Гюльалыев корреспонденту «Кавказского узла».

"Кавказский узел" размещает новости о ситуации в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война".