Люди эвакуированы после обрушения здания в Новочеркасске

03 января 2019, 22:31

Спасатели эвакуировали сегодня вечером 15 человек из боулинг-центра в Новочеркасске после частичного обрушения административного здания над офисом "Сбербанка".

Частичное обрушение четырехэтажного здания на Буденновской улице произошло около 18.50 мск сегодня.

По информации спасателей, обошлось без погибших и пострадавших. "Часть здания, где произошло обрушение, не эксплуатировалась. Площадь обрушения составила около 60 квадратных метров", - говорится в сообщении на сайте регионального управления МЧС.

После обрушения из здания, в котором размещались офисы и боулинг-центр, были эвакуированы 15 человек. "На первом этаже находилось отделение "Сбербанка", которое не работает более полутора лет. Рядом с обрушившейся частью находится действующий боулинг-клуб. Эта часть здания не пострадала, все люди из боулинга были быстро эвакуированы, никто из них не пострадал", - приводит слова представителя городской администрации ТАСС.

Обрушившаяся часть здания располагалась над отделением "Сбербанка". На место ЧП стянуты оперативные службы города - спасатели, медицинские бригады и полиция. Очевидцы утверждают, что в момент обрушения в окнах рухнувшей части дома горел свет, но подтвержденных сведений, что там находились люди, пока нет, указывает DonDay.

Утром 4 января здание обследуют диагностическим комплексом "Стрела-П", который позволяет определить состояние несущих конструкций и степень устойчивости здания, отметили в МЧС.

"Кавказский узел" писал, что 25 декабря в Буйнакске за день до открытия рухнул автомобильный мост через железнодорожный переезд, пострадали двое рабочих. Причиной обрушения моста в МЧС назвали нарушения правил строительства.