Заседание депутатов горсовета Сунжи. 29 декабря 2018 года. Фото со страницы администрации Сунжи в Instagram https://www.instagram.com/p/Br-UxRWFozX/

01 января 2019, 13:45

Сунженские депутаты определились с выборами нового мэра

После отставки мэра Сунжи Тимура Цичоева конкурс на замещение вакансии намечен на 29 января, сообщил глава горсовета.

Заявление об увольнении по собственному желанию главы администрации Сунжи Тимура Цичоева горсовет рассмотрел 29 декабря 2018 года, сообщил представитель мэрии.

По его словам, в тот же день депутаты избрали врио главы администрации Сунжи Магомета Албакова, депутата сунженского райсовета, ранее занимавшего должность директора ГУП "Ингушводоканал", сообщила 30 декабря 2018 года интернет-газета "Ингушетия".

Конкурс на замещение должности мэра намечен на конец января, уточнил председатель горсовета Сунжи Харон Цечоев. "С 9 января мы начнем прием документов от кандидатов на конкурс по замещению должности, а 29 января проведем сам конкурс и выберем нового мэра. Албаков до этого времени будет исполнять обязанности мэра. Он автоматически будет участвовать в конкурсе", - процитировало 30 декабря 2018 года слова Цечоева ТАСС.

Комментариев от Тимура Цичоева относительно причин отставки пока не поступало. На сайте администрации Сунжи, по состоянию на 13.45 мск, он значится главой муниципалитета.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 6 декабря 2018 года стало известно об уголовном деле главы администрации Сунжи, заподозренного в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник необоснованно перечислил из бюджета на счет "МРСК Северного Кавказа" более 24 миллионов рублей для погашения долга МУП "Сунжа-Водоканал".

Примечание:

"Избран новый мэр ингушского города Сунжа", "Глава Минстроя Ингушетии заподозрен в превышении полномочий", "Следком оценил в пять миллионов ущерб от сделок с землей в ингушском селе".

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