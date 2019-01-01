Саломе Зурабишвили помиловала трех заключенных

01 января 2019, 02:08

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в преддверии Нового года помиловала трех заключенных. Все помилованные - женщины.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 декабря Центризбирком Грузии огласил итоговый протокол выборов президента Грузии. Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией "Грузинская мечта", по итогам прошедшего 28 ноября голосования получила 59,52% голосов избирателей. Ее соперник Григол Вашадзе - 40,48%.

Указ о помиловании опубликован 31 декабря на официальном сайте президента страны.

Все помилованные - женщины, одна из которых беременна, вторая растит ребенка, а у третьей - трое детей, отмечает, сообщает «Новости-Грузия».

Это первый акт о помиловании, который Саломе Зурабишвили подписала после того, как 16 декабря 2018 года официально вступила в должность, отмечает "Эхо Кавказа".