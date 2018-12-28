28 декабря 2018, 16:34

СПЧ призвал срочно госпитализировать Вячеслава Дерева 

Члены Совета при президенте РФ будут ходатайствовать о скорейшей госпитализации обвиняемого в мошенничестве бывшего сенатора Вячеслава Дерева, который страдает тяжелыми заболеваниями, сообщил сегодня СЧП.

Как писал "Кавказский узел", Вячеслав Дерев был задержан 6 марта в своем доме в Карачаево-Черкесии и этапирован в Москву. Он находится под стражей по делу о хищении более 119 миллионов рублей при строительстве животноводческих комплексов в ЮФО и СКФО. В августе адвокат сообщил, что состояние здоровья его подзащитного серьезно ухудшилось.

Общественность республики пристально наблюдает за уголовным преследованием бывшего сенатора и находит его политически мотивированным, заявил в июне председатель движения "Кабардинский конгресс" Аслан Бешто.

Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 27 декабря посетили Вячеслава Дерева в СИЗО № 5 УФСИН России в Москве и, изучив документы, выяснили, что он страдает рядом тяжелых заболеваний, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте СПЧ.

"Медицинские документы на экс-сенатора составляют шесть томов уголовного дела, однако следствие обосновывает избрание меры пресечения, ссылаясь на засекреченного свидетеля Х., который утверждает, что Дерев якобы симулирует заболевание", - сообщил СПЧ.

Руководитель постоянной комиссии по содействию ОНК, реформе пенитенциарной системы и профилактике правонарушений Андрей Бабушкин заявил, что Совет будет ходатайствовать о скорейшей госпитализации Вячеслава Дерева.

На сайтах СИЗО № 5 УФСИН России в Москве и Федеральной службы исполнения наказания сегодня к 16.30 мск нет информации о состоянии здоровья и условиях содержания Вячеслава Дерева.  

Примечание:

"Вячеслав Дерев оставлен под стражей", "В Черкесске во время конфликта людей сына сенатора Дерева с сотрудниками ДПС ранен полицейский, сенатор винит силовиков", "Глава национально-культурной автономии черкесов требует отзыва сенатора Дерева из Совета федерации".

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