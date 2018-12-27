Самвел Майрапетян. Кадр видео Ազատություն https://www.youtube.com/watch?time_continue=84&v=q4iaPXxfZFQ

27 декабря 2018, 21:41

Владелец телеканала Н2 освобожден под залог в Армении

Суд в Ереване после внесения суммы, эквивалентной 62 тысячам долларов, отпустил на свободу Самвела Майрапетяна, обвиняемого в содействии получении взятки.

Как писал "Кавказский узел", владелец телеканал H2 Самвел Майрапетян был задержан в Ереване 7 октября, после чего был арестован. 29 ноября суд отказался отпустить его под залог.

Суд удовлетворил сегодня ходатайство защиты и отпустил Самвела Майрапетяна из-под ареста под залог в 30 миллионов драмов (более 62 тысяч долларов), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Карен Батикян.

Он отметил, что сумма залога уже внесена на счет суда.

Самвелу Майрапетяну, которого считают приближенным второго президента Армении Роберта Кочаряна, предъявлено обвинение в пособничестве во взяточничестве. Вину Майрапетян не признал.

Роберта Кочаряна арестовали в июле в связи с разгоном акции протеста в Ереване в марте 2008 года, когда погибли десятки человек и более 250 были ранены. Кроме того, против Кочаряна возбуждено уголовное дело о финансовых махинациях и отмывании денег.

Примечание:

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Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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