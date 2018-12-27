Росздравнадзор напомнил о запрете на обрезание девочек

27 декабря 2018, 10:40

Удаление клитора не входит в список разрешенных медуслуг, а такие операции над девочками содержат признаки уголовного преступления, заявило ведомство после проверки московской клиники, где проводилось женское обрезание.

Как писал "Кавказский узел", 27 ноября "Медуза" сообщила о том, что на сайте одной из московских клиник предлагались услуги по обрезанию девочек (клиторэктомии). Клиника подтвердила, что ввела женское обрезание в перечень услуг, однако опровергла информацию о том, что такие операции проводились несовершеннолетним. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова отнесла вопрос о клиторэктомии у девочек к медицинской сфере, что вызвало негодование пользователей соцсетей.

Большинство читателей "Кавказского узла" считают женское обрезание калечащей и не соответствующей традициям ислама практикой, показал опрос "Дагестан – надо ли обрезать женщин?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Женское обрезание на Кавказе", в котором собрана информация о типах женского обрезания, его распространении и последствиях для здоровья, а также об отношении к этой практике в исламе.

Территориальный орган Росздравнадзора после проверки московской клиники выяснил, что на ее сайте действительно предлагалась услуга «женского обрезания», выполняемого "по религиозным и ритуальным мотивам", сообщила 26 декабря пресс-служба Росздравнадзора.

В номенклатуре медуслуг, утвержденной Минздравом, есть услуга, предполагающая выполнение пластики клитора, но не полное его удаление, а проведение такой операции в отношении малолетних девочек не допускается, заявило ведомство. "Принятие решения о подобном медицинском вмешательстве родителями или законными представителями несовершеннолетних может содержать признаки уголовно-наказуемого деяния", - подчеркивается в сообщении, размещенном на сайте Росздравнадзора.

Кроме того, в стационаре клиники проводились операции по прерыванию беременности и пластической хирургии без соответствующей лицензии, а операции по пластической хирургии проводил акушер-гинеколог, не имеющий такой квалификации, заявило ведомство.

"Медицинской организации выдано предписание об устранении нарушений, запланировано проведение повторной проверки", - говорится в пресс-релизе.

Росздравнадзор передал информацию в Главное следственное управление СКР по Москве в связи с наличием признаков преступления по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщил 26 декабря "Коммерсант".

По данным издания, в Минздраве России "пока отказались" от комментариев, а в самой клинике не ответили на запрос по поводу итогов проверки Росздравнадзора.

Напомним, что согласно опубликованному 1 июня исследованию "Правовой инициативы", в Дагестане ежегодно около 1240 девочек становятся жертвами калечащих операций на половых органах. Авторы исследования пришли к выводу, что практика женского обрезания совершается при молчаливой поддержке мужчин, а государство не предпринимает никаких шагов, чтобы ее прекратить.