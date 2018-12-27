Васильев поручил разобраться с рухнувшим в Буйнакске мостом

27 декабря 2018, 08:19

Глава Дагестана взял расследование дела об обрушении моста в Буйнакске под личный контроль. Пострадавшим при обрушении моста и их семьям будет оказана материальная помощь, заявил представитель подрядной организации Шарапудин Вахидов.

Как писал "Кавказский узел", мост через железнодорожный переезд обрушился в Буйнакске 25 декабря, за день до открытия. Пострадали двое рабочих. Один из них, по данным Минздрава, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Мост обрушился из-за нарушений правил строительства, заявили в МЧС Дагестана. С этой версией согласился и мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев, отметив, что "конструкция не выдержала, как начали заливать бетон". В соцсетях пользователи отметили, что возведенный недалеко от места происшествия "народный мост" оказался намного надежней построенного на государственные средства.

Глава Дагестана Владимир Васильев 26 декабря провел оперативное совещание, обсудив ситуацию с обрушением моста. "Необходимо побыстрее разобраться в ситуации и исправить ее", – обратился он к участникам совещания. При этом глава региона подчеркнул важность объективного разбирательства в ситуации и взял дело под свой личный контроль, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Дагестана 26 декабря.

Представитель подрядной организации Шарапудин Вахидов на совещании заявил, что пострадавшим и их семьям будет оказана материальная помощь в полном объеме.

Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Ширухан Гаджимурадов сообщил, что жизни пострадавших ничто не угрожает. В ситуации с обрушением моста разбирается экспертная комиссия, которая установит причины инцидента, сказал он.

Ранее Следком заявил о расследовании инцидента с мосом. Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека).

"Назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская - для установления степени тяжести вреда здоровью потерпевших и строительная - для выяснения точной причины возникновения обрушения, опрашиваются свидетели, изымается техническая и служебная документация, в том числе в организации, проводившей ремонтные мероприятия", - сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Дагестану 25 декабря на своем сайте.