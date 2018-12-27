Ученые сравнили консерватизм вайнахов и дагестанцев

27 декабря 2018, 20:43

Традиционные отношения в Дагестане подорваны гораздо сильнее, чем в Ингушетии и Чечне, пришли к выводу исследователи. Группа ученых представила доклад, который стал итогом изучения приверженности традиционным ценностям среди ингушей и чеченцев. Годом ранее аналогичное исследование было проведено среди дагестанцев.

Полностью текст исследования "Ценности вайнахов-мусульман: результаты опроса" сегодня впервые опубликован в разделе "Доклады" на "Кавказском узле".

Этот материал содержит графические данные по опросу и разбит на главки по темам, которые исследовали ученые: "Религиозные группы", "Религиозные взгляды", "Демократия и протесты", "Законопослушность", "Отношение к порокам власти", "Отношение к насилию", "Социальный капитал", "Гендерные отношения", "Поколенческие отношения".

Исследование в 2017 году провела группа ученых, в состав которой вошли Ирина Стародубровская, Евгений Варшавер и Егор Лазарев. Опрос проводился через Интернет — участники опроса рекрутировались через социальные сети Facebook, Instagram и "ВКонтакте", ссылка на опрос была размещена на страницах популярных общественных деятелей, которые поддержали его проведение.

Полностью заполнили анкету 624 человека, однако из-за сложностей с определением принадлежности к целевым группам были отсеяны 107 анкет, и в итоговое исследование вошло лишь 517 респондентов, среди которых 255 чеченцев, 237 ингушей и 25 человек, называющих себя вайнахами. В выборке оказалось 57,2% мужчин, средний возраст участника опроса составил 36 лет. 78% респондентов сообщили о наличии высшего образования, всего 28% участников опроса являются сельскими жителями.

"Данная статья представляет результаты опроса мусульман среди чеченцев и ингушей в сравнении с аналогичным опросом дагестанцев, проведенным годом раньше. Опрос проводился через Интернет, выборка является не репрезентативной, а целевой (мусульмане различных религиозных направлений)... В нашем опросе мы анализировали ценностные ориентиры двух вайнахских народов – чеченцев и ингушей – совместно. Для исследования каждого из них в отдельности материала явно не хватало. Мы не можем утверждать, что выявленные в ходе опроса различия (сразу скажем – они немногочисленны) объясняются действительной разницей в ценностях, а не особенностями выборки", - говорится в материале "Ценности вайнахов-мусульман: результаты опроса".

Исследование "Ценности дагестанских мусульман: что показал опрос" проводилось в мае 2016 года объединенная группой ученых, в состав которой вошли Ирина Стародубровская, Евгений Варшавер и Егор Лазарев. В этом опросе приняли участие 3105 человек, из них 1675 полностью заполнили анкету, на основе этих анкет и был проведен анализ. Авторы исследования отмечали, что опрос не является репрезентативным. Выводы экспертного анализа тогда показали, что значительная часть мусульман Дагестана ориентирована на получение образования, карьеру, ценит добросовестный труд, при этом молодежь более консервативна в своей религиозности.

В числе выводов исследователи указали, что религиозные взгляды респондентов определяются различными факторами, среди которых, наряду с принадлежностью к той или иной религиозной группе, важную роль играет этничность. Авторы исследования в отдельную группу выделили "нетрадиционных мусульман", то есть тех, кто апеллирует в своей вере только к Корану и Сунне. Взгляды представителей этой группы мусульман, по данным исследования, оказались наиболее последовательны.

Практически единодушно поддерживается необходимость свободных, честных выборов политических лидеров, наиболее скептически к выборам относятся дагестанские нетрадиционные мусульмане. Вайнахи и дагестанцы демонстрируют неприятие коррупции, относя к ней любые формы неформальных платежей, указывают ученые.

По их данным, на уровне деклараций подавляющее большинство опрошенных не готово оправдывать насилие по отношению к другим людям, однако при оценке конкретной ситуации значимая часть поддерживает самосуд, среди вайнахов – существенно больше, чем среди дагестанцев. В целом же более толерантно к насилию в его различных формах относятся мужчины, чем женщины.

Ученые отмечают, что по всем группам вайнахов больше половины опрошенных считают необходимым быть осторожными с людьми, доверять готовы от 45% среди суфиев до 33% среди традиционных мусульман. При этом более высокий уровень доверия характерен для пожилых людей. Вайнахские нетрадиционные мусульмане более склонны доверять людям, чем дагестанские, а вот традиционные мусульмане среди вайнахов, напротив, менее готовы к доверию. "Можно сделать вывод, что вайнахские мусульмане с точки зрения социального капитала отличаются в лучшую сторону от среднероссийского уровня. Открытый социальный капитал достаточно распространён, хотя и в меньшей степени, чем среди дагестанцев", - отмечается в материале.

По данным исследования, дагестанцы считают, что имам будет следовать законам шариата, даже если речь идет о его родственнике; вайнахи в подобной ситуации предпочитают перепроверить вердикт у другого имама.

Как выяснили ученые, хотя религиозные различия имеют значение, наиболее важным фактором, влияющим на отношение к гендерной дискриминации, является гендерная принадлежность: женщины вне зависимости от их религиозных взглядов по подавляющему большинству вопросов выступают против гендерной дискриминации и семейного насилия, поддерживают качественное образование дочерей, равные с мужчинами права на рынке труда.

Исследователи указывают, что среди дагестанцев разрушение поколенческих иерархий существенно более выражено, чем среди вайнахов, при этом поколенческие иерархии важнее для суфиев и традиционных мусульман, чем для нетрадиционных и этнических мусульман. Сделать замечание старшему у дагестанцев готовы в 1,3 раза больше респондентов, чем среди вайнахов, отметили они.

В среднем около 56% среди вайнахов готовы сделать замечание пожилому человеку, если он ведет себя явно неподобающе. Более склонны сделать замечание мужчины, пожилые люди и столичные жители, а также менее образованные респонденты. Главными качествами, которые можно воспитать в семье у детей, все религиозные группы вайнахов назвали религиозность, ответственность, трудолюбие и терпимость, показали данные исследования.

Ученые установили, что разброс мнений среди дагестанских респондентов гораздо более существенен, чем среди вайнахских, одновременно у вайнахов большая доля затруднившихся ответить на многие вопросы. Исследователи считают, что это является одним из подтверждений того, что традиционные отношения в Дагестане оказались подорваны в гораздо большей степени, чем в Ингушетии и Чечне, и индивидуализация жизненной позиции, открытость общественных противоречий становится нормой.

"Результаты опроса позволяют выявить неоправданность упрощенных, линейных представлений о формировании ценностей различных религиозных групп. В современном сложном мире это всегда многофакторный процесс, который нельзя адекватно описать в рамках сложившихся стереотипов и фобий, которых до сих пор немало в отношении к данной проблеме", - пришли к выводу авторы исследования.