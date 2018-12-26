Сигнальные огни на полицейской машине. Фото Владимира Аносова / Югополис

26 декабря 2018, 11:37

Три человека пострадали в ДТП со школьным автобусом на Кубани

Женщина и два ребенка госпитализированы после столкновения легкового автомобиля со школьным автобусом в Краснодарском крае.

Авария произошла сегодня в 07.30 мск на третьем километре автодороги Апшеронск - Нефтегорск. Женщина за рулем Nissan выехала на встречную полосу, где произошло столкновение со школьным автобусом ПАЗ, сообщили в ГИБДД РФ.

"В результате ДТП водитель автомобиля Nissan и двое ее несовершеннолетних пассажиров в возрасте 4-5 лет получили телесные повреждения и были госпитализированы", - цитирует представителя ведомства РИА "Новости".

По данным ГИБДД, в школьном автобусе из Апшеронска в Нефтегорск ехали пятеро детей и двое сопровождающих. Информации о пострадавших в автобусе нет.

"Кавказский узел" ранее писал о ДТП на Кубани, жертвами которого стали шесть человек. При столкновении двух машин на трассе в Кавказском районе ночью 25 декабря погибли оба водителя и четыре пассажира, в том числе ребенок.

Примечание:

"Врачи назвали стабильным состояние жертв ДТП на Кубани", "10 человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани", "Трое охотников стали жертвами ДТП на Кубани".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

26 декабря 2018, 13:32

26 декабря 2018, 12:40

  • Главред "БлогСочи" приговорен к шести годам лишения свободы

    Суд признал сегодня главного редактора "БлогСочи" Александра Валова виновным по делу о вымогательстве денег у депутата Госдумы и приговорил к колонии общего режима и штрафу в 700 тысяч рублей, заявил адвокат Александр Попков, назвав приговор чрезмерно суровым.

26 декабря 2018, 11:37

26 декабря 2018, 10:39

26 декабря 2018, 09:51

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Новости

Все новости

Документы

Все документы

Инфографика

Все справки