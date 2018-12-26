Три человека пострадали в ДТП со школьным автобусом на Кубани

26 декабря 2018, 11:37

Женщина и два ребенка госпитализированы после столкновения легкового автомобиля со школьным автобусом в Краснодарском крае.

Авария произошла сегодня в 07.30 мск на третьем километре автодороги Апшеронск - Нефтегорск. Женщина за рулем Nissan выехала на встречную полосу, где произошло столкновение со школьным автобусом ПАЗ, сообщили в ГИБДД РФ.

"В результате ДТП водитель автомобиля Nissan и двое ее несовершеннолетних пассажиров в возрасте 4-5 лет получили телесные повреждения и были госпитализированы", - цитирует представителя ведомства РИА "Новости".

По данным ГИБДД, в школьном автобусе из Апшеронска в Нефтегорск ехали пятеро детей и двое сопровождающих. Информации о пострадавших в автобусе нет.

"Кавказский узел" ранее писал о ДТП на Кубани, жертвами которого стали шесть человек. При столкновении двух машин на трассе в Кавказском районе ночью 25 декабря погибли оба водителя и четыре пассажира, в том числе ребенок.