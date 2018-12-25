25 декабря 2018, 09:00

Шесть человек погибли при ДТП на Кубани

При столкновении двух машин на трассе в Кавказском районе сегодня погибли оба водителя и четыре пассажира, в том числе ребенок.

Авария произошла сегодня около 00.50 мск на 115-м километре автодороги Темрюк - Краснодар - Ставрополь.

37-летний водитель автомобиля "Волги" выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Peugeot Boxer, которым управлял 43-летний водитель, пишет сегодня со ссылкой на Главное управление МВД по Краснодарскому краю ТАСС.

Оба водителя, трое пассажиров "Волги" и ребенок, находившийся в Peugeot, погибли на месте, передают сообщение ведомства "Кубанские Новости".

Как писал "Кавказский узел",  вечером 19 декабря на трассе Краснодар - Новороссийск легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом, погибла водитель легковушки.

На сайте Главного управления МВД по Краснодарскому краю нет информации о ДТП на 8.50 мск сегодня. На сайте ГИБДД нет сообщения о ДТП на 8.50 мск сегодня.

Примечание:

"Врачи назвали стабильным состояние жертв ДТП на Кубани", "10 человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани", "Трое охотников стали жертвами ДТП на Кубани".

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