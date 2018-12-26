Правительство выделило на защиту Северного Кавказа от ЧС 500 млн рублей

26 декабря 2018, 07:41

Строительство системы инженерных сооружений для защиты от чрезвычайных ситуаций природного характера на Северном Кавказе потребует 86 млрд рублей. Пока правительство России выделило лишь 500 млн рублей, сообщил глава Минкавказа Сергей Чеботарев.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября 2017 года в районе поселка Эльбрус в Кабардино-Балкарии произошел сход селя, были размыты восемь участков федеральной трассы общей протяженностью 3,3 километра. На отрезанной селем территории оказались 7750 человек из шести населенных пунктов, к 5 сентября вертолетами были эвакуированы 1222 человека. В результате стихии погибли три человека.

14 августа 2017 года в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии после схода селевого потока в Тырныаузе был введен режим чрезвычайной ситуации. Спасатели эвакуировали 978 человек, которые вернулись домой утром 15 августа. Вечером того же дня власти вновь начали эвакуацию населения из зоны подтопления. Местные жители раскритиковали действия властей при сходе селя. В начале сентября председатель правительства Кабардино-Балкарии Алий Мусуков заявил, что стоимость защитных противоселевых мероприятий в Тырныаузе может составить около 650 млн рублей, при этом для аварийно-восстановительных работ необходимо 160 млн рублей.

Включенная в госпрограмму развития СКФО на период до 2025 подпрограмма предполагает не только строительство инженерных сооружений, но и переселение людей из лавиноопасных районов, заявил 25 декабря Сергей Чебаторев.

"Предварительно посчитали: на весь комплекс мероприятий (требуется, - прим. "Кавказского узла") порядка 86 миллиардов рублей. Это сумма большая, но с переселением. На создание инженерных систем нужно порядка 36 миллиардов рублей", - цитирует Чеботарева "Интерфакс".

Он уточнил, что правительство уже выделило "500 млн рублей на разработку проектно-сметной документации для мероприятий подпрограммы".

"Это, конечно, мало, но главное, что положено начало. Без этой системы мы не сможем обеспечить безопасность людей на Северном Кавказе [...] Я лично убедился в серьезности тех процессов, которые происходят, в их опасности, когда был очередной природный катаклизм в Кабардино-Балкарии [...] Нам нужно строить надежные селевые защитные сооружения, которые могли бы противостоять этой стихии", - привел слова министра ТАСС.

По состоянию на 07.40 мск на сайте правительства России нет информации о подпрограмме, предполагающей строительство системы инженерных сооружений для защиты от стихийных бедствий на Северном Кавказе.

Напомним, после схода селя в Ахтынском районе Дагестана 5 августа была размыта дорога и прекращено электроснабжение сел Фий, Хнов и Гдым. 10 августа в районе сошли новые селевые потоки, обострившие ситуацию. 13 августа местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации, заявив об угрозе обрушения жилых домов и о колоссальном ущербе от селей.