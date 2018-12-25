Военные учения. Фото Влад Александров. ЮГА.ру

25 декабря 2018, 11:59

Более 4000 артиллеристов приняли участие в учениях на Северном Кавказе

Во время полевых учений, которые начались на Северном Кавказе, артиллеристы используют опыт, полученный в вооруженных конфликтах, сообщили сегодня военные.

Во время полевых занятий артиллеристы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа на Северном Кавказе используют опыт, полученный в современных вооруженных конфликтах, рассказал глава пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

По его словам, артиллеристы выполняют "противоогневой маневр как последовательно, так и "карусельным способом", пишет РИА "Новости".

В учениях приняли участие более 4000 военнослужащих, задействовано около 250 единиц вооружения, в том числе комплекс "Искандер", самоходные 152-мм гаубицы 2С3 "Акация", 2С1 "Гвоздика", "Мста-С" и "Мста-Б", реактивные системы залпового огня "Град", "Торнадо-Г" и "Ураган", противотанковые ракетные комплексы "Штурм-С", 120-мм минометы "Поднос" и "Сани", сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу ЮВО "Интерфакс".

"Кавказский узел" писал также, что 20 октября более 1,5 тысячи военных связистов приняли участие в учениях на полигонах в Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Дагестане, Северной Осетии, а также военных базах в Абхазии, Южной Осетии и Армении.

Примечание:

"Более тысячи военных начали учения на чеченском полигоне", "Более 400 военных прошли учения на полигонах Чечни", "НАТО призвало Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии".

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