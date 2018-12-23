Возобновление работы цехов "Электроцинка" вызвало споры в соцсетях

23 декабря 2018, 01:01

Временное возобновление работы двух цехов завода "Электроцинк" соответствует достигнутым с властями Северной Осетии договоренностям, заявили представители предприятия. Однако с подробностями этих договоренностей жителей региона до сих пор не ознакомили, подчеркивают пользователи соцсетей, опасаясь работы завода. При этом часть комментаторов отмечает, что ажиотаж вокруг запуска цехов нагнетается искусственно и связан с недостаточным информированием жителей.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря глава республики Вячеслав Битаров объявил о завершении работы "Электроцинка". По словам Битарова, власти договорились с руководителем холдинга, владеющего предприятием, о прекращении работы металлургического завода, но вместе с тем рассматривается возможность перепрофилировать производство.

Руководство "Электроцинка" 21 декабря официально уведомило о запуске двух цехов завода, подчеркнув, что это проводится в рамках консервации завода в соответствии с достигнутыми соглашениями. Заработают гидрометаллургический и вельццех, пишет "Градус Осетии".

Власти региона заверили, что о возобновлении производства речь не идёт. «С 17 декабря на заводе «Электроцинк» начат процесс консервации производства. Процесс предусматривает несколько этапов. Как отмечалось раннее, одним из них является выгрузка сырья и незавершенной продукции, находившейся в обороте в момент пожара. Для реализации этого этапа с 24 декабря на заводе будет осуществлен временный запуск двух цехов», - приводит слова пресс-секретаря главы республики Таймураза Калицова ГТРК "Алания".

По словам Калицова, в понедельник, 24 декабря, руководство завода предоставит общественности "подробную информацию о ходе процесса консервации".

"На заводе началась подготовка к запуску двух цехов для выгрузки незавершённого производства. На сегодня запуска нет, оборудование находится на опрессовке. Выгрузка НЗП- необходимый этап, предшествующий консервации производства. Надзорные органы уведомлены в соответствующем порядке", - подтверждает пресс-служба предприятия 22 декабря на странице завода в Instagram (1421 подписчик).

Вокруг "Электроцинка" по-прежнему много вопросов

Сообщения о возобновлении работы цехов "Электроцинка" вызвали новый всплеск обсуждений и споров о судьбе завода в социальных сетях.

О том, что в последние дни происходит вокруг "Электроцинка", пишет Телеграм-канал "Ирон скептик" (936 подписчиков): "Вячеслав Битаров объявляет о закрытии завода "Электроцинк". Зачитывается предварительный протокол о соглашении. Все пункты соглашения до сих пор неизвестны широкой общественности. Активисты-общественники, в том числе, пребывают в неведении. О чём публично заявляют. Презентуется некая фирма ..., которая якобы будет заниматься работами по рекультивации. Блогерское расследование обнаруживает пустышку...".

Автор поста также отмечает, что на фоне информации о запуске двух цехов "ходят слухи об активной работе над проектно-сметной документацией нового электролитного цеха". "Акции "Электроцинка" резко растут в цене. Инвесторы знают о чём то, что не знает народ Осетии?, - отмечается в сообщении. - Почему до сих пор не опубликован полный текст соглашения о закрытии завода ? Окончательный, подписанный всеми сторонами".

Ранее блогер Эльбрус Качлаев на основе мониторинга Сети 18 декабря опубликовал пост о заявленной властями фирме-инвесторе. "Во-первых, предприятию ровно 2 года. Во-вторых, насколько я понимаю, они приехали в полном составе (5 человек). В-третьих, род деятельности предприятия не предусматривает никакого производства", - пишет он.

Если честно надоела уже эта напряженность связанная с заводом, - пишет в комментарии к посту на странице завода в Instagram sabatkoev_samir. - Раз приняли решение консервации, значит надо его выполнять, вопрос к вам, неужели трудно выступить на тв, в других СМИ кому нибудь из тех персонала завода, объяснить что и как, чтобы не давать почву для разного рода провокаций!".

Комментатор обращает внимание представителей "Электроцинка", что "для 99% людей выгрузка - это когда грузят что то куда то, и для этого возобновлять работу цеха не надо". "Но это вы знаете, я знаю, инженеры металлурги знают, а народ не знает, - поясняет автор комментария. - Это не рынок викалина и не ресторан восток, его так просто не остановить, там химия, процессы идут, так просто его сразу не остановить, это делается постепенно, начинается с консервации, чтобы все эти процессы химические прекратились, потом грубо говоря, когда все это остынет, начнётся окончательное сворачивание производства".

"Самое интересное что, хотя цеха не запущены, но народ в интернетах пишет, что уже почувствовали, что цеха работают", - удивляется alexegerev. Автор поста electrozinc в ответном комментарии называет это "самовнушением". "Да будет консервация с последующим возрождением, а не ликвидацией. Я понимаю, что почти всех сократят. Но всё равно очень хочется, чтобы завод жил", - пишет в комментарии к тому же посту zinaidakhestanov. "Да будет консервация с последующим возрождением, а не ликвидацией. Я понимаю, что почти всех сократят. Но всё равно очень хочется, чтобы завод жил", - пишет в комментарии к тому же посту

"На самом деле все цеха стоят, а вчера в новостях уже опубликовано что Электроцинк запустили и работают два цеха, а на самом деле они стоят до сих пор к сожалению как и весь завод. Единственный завод в Республики который работал нормально, платил людям зарплаты вовремя, платил налоги Республики, делал все для того чтоб не было ни каких выбросов", - комментирует 22 декабря тот же пост degtyartsev. На данный момент "Кавказский узел" не может проверить подлинность озвученной в соцсетях информации относительно завода "Электроцинк".