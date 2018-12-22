Задержан подозреваемый по делу об убийстве главы села в Кабардино-Балкарии

22 декабря 2018, 18:05

После задержания подозреваемого возобновлено расследование совершенного в 2005 году убийства главы села Хасанья Артура Зокаева, сообщил сегодня Следком.

Как писал "Кавказский узел", Артур Зокаев был убит в ночь на 15 мая 2005 года у ворот собственного дома в поселке Хасанья, куда его вызвали ночью неизвестные лица. Его прямо во дворе расстреляли из автомата. В 2007 году прокуратура республики, комментируя ход расследования дела, сообщила, что Зокаев был противником религиозного экстремизма и осуждал идеи "ваххабизма".

Следственными органами 13 лет назад не удалось установить подозреваемых в убийстве Артура Зокаева, и в связи с этим производство предварительного расследования было приостановлено. Сегодня Следственный комитет сообщил, что следствие по уголовному делу возобновлено, так как сотрудники УФСБ России по КБР установили людей, которые могли быть причастны к совершению преступления.

Один из них в настоящее время находится за пределами России, другой был задержан и в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

При проведении обысков по местам проживания близких родственников и друзей одного из подозреваемых были обнаружены огнестрельное оружие и наркотики, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии.

Задержанный по подозрению в убийстве Зокаева ранее являлся депутатом парламента республики, передает со ссылкой на источник в правоохранительных органах РИА Новости.

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