27 человек остаются в больницах после отравления в Ростовской области

21 декабря 2018, 13:09

Состояние 14 взрослых и 13 детей, проходящих лечение после отравления в поселке Аюта, врачи оценивают как легкой и средней степени тяжести, сообщила сегодня мэрия Шахт.

Как писал "Кавказский узел", 17 декабря стало известно о госпитализации с признаками пищевого отравления 26 жителей поселка Аюта в Шахтах, а на следующий день городская администрация заявила уже о 42 госпитализированных, в том числе о 19 детях. В поселке были временно закрыты детсад и школа.

Кишечный вирус - норовирус - стал причиной массового заболевания жителей поселка Аюта, сообщило управление Роспотребнадзора по Ростовской области. По данным следствия, инфекция попала с питьевой водой из-за некачественного оказания услуг по водоснабжению.

"Госпитализированными остаются 14 взрослых и 13 детей, состояние у всех легкой и средней степени тяжести. За последние сутки обращений граждан на станцию скорой помощи с типичными для инфекционного заболевания симптомами, вызываемыми норовирусом 2 генотипа, не было", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте администрации города Шахты.

По данным пресс-службы мэрии, во всех других районах города эпидемиологическая обстановка благополучная.

"Глава Шахт Андрей Ковалев потребовал от руководства ГУП РО "Управление развития систем водоснабжения", осуществляющего водоснабжение поселка, усилить работу по обеспечению безаварийного функционирования водопроводных и канализационных сетей в поселке в соответствии с установленными нормами и правилами", - подчеркивается в сообщении.

По данным администрации, в Шахтах проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, власти города также следят за наличием бутилированной питьевой воды в торговых точках в поселке Аютинском по средним городским ценам.