Суд подтвердил ограничения для владельца лодочной станции в Волгограде

21 декабря 2018, 12:02

Волгоградский облсуд оставил в силе решение о запрете пользоваться сотовым телефоном и интернетом владельцу лодочной станции, с которой отправился затонувший катамаран.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 декабря суд отпустил из-под домашнего ареста владельца лодочной станции Леонида Жданова, с которой 11 июня отчалил столкнувшийся с баржей и затонувший катамаран. При этом суд граничил Жданова в общении и пользовании связью. Защита обжаловала это решение.

В ночь на 12 июня на Волге в районе Волгограда столкнулись катамаран и баржа, в результате чего погибли 11 человек, еще пятерым пассажирам катамарана удалось спастись. В числе погибших оказались трое мужчин, шесть женщин, девушка-подросток, а также владелец и капитан катамарана, бывший глава Калачевского района Дмитрий Хахалев, который, по версии следствия, был пьян и проигнорировал сигналы с баржи. Хозяин лодочной станции заявил, что не знал о том, что катамаран не зарегистрирован в соответствии с законодательством, а в момент трагедии был дома. Его арест вызвал общественный резонанс и требования снять с Леонида Жданова все обвинения.

Волгоградский областной суд 20 декабря вынес решение, что постановление Красноармейского суда является законным и обоснованным и возможности общения по телефону и интернету у Леонида Жданова нет, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Николай Висков.

"То есть, он может ходить на работу, посещать общественные места, но при этом ему запрещено пользоваться телефоном и интернетом. С моей точки зрения. в современных условиях это совершенно невозможно. Суд в своем постановлении не указал, в каких целях Леонид не должен использовать интернет", - отметил адвокат, указав, что основанием для изменения меры пресечения для его подзащитного может послужить оплата он-лайн штрафа ГИБДД или подача налоговой декларации через интернет.

По словам Вискова, в апелляционной жалобе защита требовала исключить запрет на использование средств коммуникации.

"Ему даже почтовую корреспонденцию нельзя получать, за исключением повесток. Мы решили дойти вплоть до Верховного суда, потому что мера пресечения – запрет совершения определенных действий – новая. Законодательство по этому поводу появилось только в апреле, практики ее применения ничтожно мало по всей России. Сначала мы должны пройти президиум областного суда, в случае отказа, будем обращаться в Верховный суд", - подчеркнул адвокат.