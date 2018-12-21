Леонид Жданов присутствует в суде посредством ВКС. Волгоград, 22 июня 2018 г. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла"

21 декабря 2018, 12:02

Суд подтвердил ограничения для владельца лодочной станции в Волгограде

Волгоградский облсуд оставил в силе решение о запрете пользоваться сотовым телефоном и интернетом владельцу лодочной станции, с которой отправился затонувший катамаран.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 декабря суд отпустил из-под домашнего ареста владельца лодочной станции Леонида Жданова, с которой 11 июня отчалил столкнувшийся с баржей и затонувший катамаран. При этом суд граничил Жданова в общении и пользовании связью. Защита обжаловала это решение.

В ночь на 12 июня на Волге в районе Волгограда столкнулись катамаран и баржа, в результате чего погибли 11 человек, еще пятерым пассажирам катамарана удалось спастись. В числе погибших оказались трое мужчин, шесть женщин, девушка-подросток, а также владелец и капитан катамарана, бывший глава Калачевского района Дмитрий Хахалев, который, по версии следствия, был пьян и проигнорировал сигналы с баржи. Хозяин лодочной станции заявил, что не знал о том, что катамаран не зарегистрирован в соответствии с законодательством, а в момент трагедии был дома. Его арест вызвал общественный резонанс и требования снять с Леонида Жданова все обвинения.

Волгоградский областной суд 20 декабря вынес решение, что постановление Красноармейского суда является законным и обоснованным и возможности общения по телефону и интернету у  Леонида Жданова нет, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Николай Висков. 

"То есть, он может ходить на работу, посещать общественные места, но при этом ему запрещено пользоваться телефоном и интернетом. С моей точки зрения. в современных условиях это совершенно невозможно. Суд в своем постановлении не указал, в каких целях Леонид не должен использовать интернет", - отметил адвокат, указав, что основанием для изменения меры пресечения для его подзащитного может послужить оплата он-лайн штрафа ГИБДД или подача налоговой декларации через интернет.

По словам Вискова, в апелляционной жалобе защита требовала исключить запрет на использование средств коммуникации.

"Ему даже почтовую корреспонденцию нельзя получать, за исключением повесток. Мы решили дойти вплоть до Верховного суда, потому что мера пресечения – запрет совершения определенных действий – новая. Законодательство по этому поводу появилось только в апреле, практики ее применения ничтожно мало по всей России. Сначала мы должны пройти президиум областного суда, в случае отказа, будем обращаться в Верховный суд", - подчеркнул адвокат.

Статья 105.1. "Запрет определенных действий", введенная Федеральным законом N 72 от 18 апреля 2018, гласит: суд может возложить следующие запреты в отношении подозреваемого или обвиняемого: 1) выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения; 2) находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них; 3) общаться с определенными лицами; 4) отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; 5) использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"; 6) управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Примечание:

"Владелец лодочной станции освобожден на фоне общественного резонанса в Волгограде", "Волгоградцы пожаловались на похоронивших их журналистов", "Пять пассажиров автобуса стали жертвами аварии на Ставрополье".

Автор: Татьяна Филимонова ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

21 декабря 2018, 13:09

21 декабря 2018, 12:02

21 декабря 2018, 10:59

21 декабря 2018, 10:01

21 декабря 2018, 09:01

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Инфографика

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Новости

Все новости

Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи