Житель Ингушетии заподозрен в причастности к сирийским боевикам

20 декабря 2018, 23:42

Уголовное дело возбуждено в отношении 31-летнего жителя Ингушетии, подозреваемого в участии в террористической организации на территории Сирии, сообщил Следком.

По данным следствия, в феврале 2017 года подозреваемый отбыл в Сирию, где "добровольно вступил в террористическую вооруженную организацию", в составе которой "выполняет функции рядового боевика".

"До настоящего времени мер к добровольному прекращению участия в международной террористической организации не предпринял", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Следственного управления СК по Ингушетии.

Мужчина подозревается по ч.2 ст.205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая признана террористической). Максимальное наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря в Москве, Ингушетии, Чечне и Дагестане прошли обыски по делу о финансировании терроризма. Силовики задержали семерых подозреваемых в сборе более 38 млн рублей для боевиков "Исламского государства"* и "Джебхат-Ан-Нусры"*

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

*организации признаны террористическими и запрещены в России по решению суда