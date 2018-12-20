20 декабря 2018, 23:42

Житель Ингушетии заподозрен в причастности к сирийским боевикам

Уголовное дело возбуждено в отношении 31-летнего жителя Ингушетии, подозреваемого в участии в террористической организации на территории Сирии, сообщил Следком. 

По данным следствия, в феврале 2017 года подозреваемый отбыл в Сирию, где "добровольно вступил в террористическую вооруженную организацию", в составе которой "выполняет функции рядового боевика".

"До настоящего времени мер к добровольному прекращению участия в международной террористической организации не предпринял", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Следственного управления СК по Ингушетии.

Мужчина подозревается по ч.2 ст.205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая признана террористической). Максимальное наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет. 

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря в Москве, Ингушетии, Чечне и Дагестане прошли обыски по делу о финансировании терроризма. Силовики задержали семерых подозреваемых в сборе более 38 млн рублей для боевиков "Исламского государства"* и "Джебхат-Ан-Нусры"*

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". 

*организации признаны террористическими и запрещены в России по решению суда

Примечание:

"Житель Ингушетии заподозрен в причастности к боевикам", "Житель Ингушетии заподозрен в экстремизме за комментарии в Сети", "Силовики озвучили подробности сбора в СКФО денег для террористов". 

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