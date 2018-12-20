Пожарные. Фото: Геннадий Аносов / Югополис

20 декабря 2018, 15:39

Пять человек пострадали при пожаре в Северной Осетии

Двое детей и трое взрослых госпитализированы после сегодняшнего пожара в многоквартирном доме в селе Октябрьское, сообщило МЧС Северной Осетии.

По данным спасателей, пожар произошел в двухэтажном доме на восемь квартир. Среди пострадавших дети 2006 и 2018 годов рождения.

В Минздраве Северной Осетии сообщили, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Одна из пострадавших находится в реанимации, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, информировал "Интерфакс".

Площадь пожара составила 40 квадратных метров, сообщил источник в экстренных службах. "Несущие конструкции дома не повреждены, выбиты стекла в четырех квартирах", - процитировал его ТАСС.

Причиной пожара в Октябрьском стал взрыв газа, со ссылкой на пресс-службу МЧС Северной Осетии сообщила "Комсомольская правда на Северном Кавказе".

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в ночь на 21 октября во Владикавказе произошел пожар в одном из цехов завода "Электроцинк". При тушении погиб сотрудник МЧС, еще двое пострадали.

Примечание:

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