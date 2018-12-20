20 декабря 2018, 15:39
Пять человек пострадали при пожаре в Северной Осетии
Двое детей и трое взрослых госпитализированы после сегодняшнего пожара в многоквартирном доме в селе Октябрьское, сообщило МЧС Северной Осетии.
По данным спасателей, пожар произошел в двухэтажном доме на восемь квартир. Среди пострадавших дети 2006 и 2018 годов рождения.
В Минздраве Северной Осетии сообщили, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Одна из пострадавших находится в реанимации, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, информировал "Интерфакс".
Площадь пожара составила 40 квадратных метров, сообщил источник в экстренных службах. "Несущие конструкции дома не повреждены, выбиты стекла в четырех квартирах", - процитировал его ТАСС.
Причиной пожара в Октябрьском стал взрыв газа, со ссылкой на пресс-службу МЧС Северной Осетии сообщила "Комсомольская правда на Северном Кавказе".
Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в ночь на 21 октября во Владикавказе произошел пожар в одном из цехов завода "Электроцинк". При тушении погиб сотрудник МЧС, еще двое пострадали.
"23 человека эвакуированы из-за пожара в ростовской многоэтажке", "Более ста волгоградцев пришли на сход в память о погибших в Кемерово", "Судебные приставы опечатали кинотеатр в Астрахани".
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