Сеть аптек в Сочи закрыта после отравления детей лекарствами

20 декабря 2018, 02:54

Аптеки в Сочи, в которых подростки смогли без рецепта купить психоактивные препараты, опечатаны по решению суда, сообщила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", после сообщений из больниц Сочи об отравлении пятерых детей в ноябре-декабре психоактивными лекарствам, которые они купили в пяти аптеках одной сети, прокуратура потребовала признать деятельность аптек незаконной, а также поставила вопрос об аннулировании лицензии аптечной сети.

Суд поддержал требование прокуратуры Центрального района Сочи закрыть сеть аптек, в которой подростки смогли без рецепта купить психоактивные препараты, сообщила 19 декабря прокуратура Краснодарского края на своем сайте.

Приставы опечатали помещения аптек до рассмотрения иска прокуратуры об аннулировании фармацевтической лицензии аптечной сети, уточнило ведомство.

Комментариев от представителей аптечной сети относительно решения суда не поступало.