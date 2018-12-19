ФСБ отчиталась об убийстве боевиков ИГ* в Ставрополе

19 декабря 2018, 13:28

Члены террористической организации оказали вооруженное сопротивление при задержании в Ставрополе, сообщила Федеральная служба безопасности, не уточнив количество убитых.

По данным ведомства, в Ставрополе был "реализован комплекс мероприятий по пресечению деятельности членов запрещенной судом в России террористической организации "Исламское государство"".

"При попытке задержания бандиты оказали вооруженное сопротивление сотрудникам спецподразделения ФСБ России. Ответным огнем члены международной террористической организации "Исламское государство"* были нейтрализованы", - цитирует сообщение Центра общественных связей ФСБ России ТАСС.

Согласно сообщению, пострадавших среди сотрудников ФСБ России нет. При этом в ведомстве не уточнили, сколько человек было убито в ходе спецоперации.

Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта, создании террористической организации и незаконном ношении оружия. Идет расследование, сообщает сегодня РИА "Новости".

"Кавказский узел" писал, что ФСБ России 13 декабря сообщила о задержании семи человек, подозреваемых в сборе свыше 38 миллионов рублей для боевиков организаций "Исламское государство"* и "Джабхат-ан-Нусра"*. По данным ведомства, обыски по делу прошли в Москве, Чечне, Дагестане и Ингушетии.

*организации признаны террористическими и запрещены в России по решению суда