Сроки ликвидации нефтезавода в Волгограде оказались сорваны

19 декабря 2018, 06:43

Линия по переплавке нефтесодержащих отходов в районе Волжского проспекта продолжила работу, жители близлежащих домов жалуются на неприятный запах и гарь. Ранее собственник промплощадки обещал закрыть линию к 12 декабря. Теперь он сообщил, что работа линии будет полностью прекращена к новому году.

Как писал "Кавказский узел", в октябре на территории промплощадки возле жилой зоны Волжского проспекта, а также детского сада и школы были обнаружены склад мазута и линия по переработке нефтепродуктов. Местные жители рассказали, что со стороны площадки ощущается сильный химический запах и виден черный дым. После запроса "Кавказского узла" Природоохранная прокуратура провела проверку и потребовала устранить загрязнение нефтепродуктами. Арендатор площадки 5 декабря заверил, что за неделю установка по переработке нефтеотходов будет ликвидирована.

Корреспондент «Кавказского узла» 18 декабря посетил жилую зону в районе Волжского проспекта в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Некоторые местные жители пожаловались на то, что, несмотря на запреты надзорных органов, арендатор установки по переплавки нефтеотходов продолжает загрязнять воздух продуктами горения.

«Запах гари и технический запах идут со стороны Волги (со стороны промзоны - прим. "Кавказского узла"). Соседи жалуются. Вечером бабушки, дети гуляют во дворе, а дышать на улице нечем, задыхаются. Утром сегодня (18 декабря) часов в восемь (8.00 по местному времени или 7.00 мск) вышла – был опять запах технической гари», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница дома №2 по Волжскому проспекту Раиса Козинцева.

«Дышать нечем. Дым валит. Никакой на них управы нет. И с ноября и весь декабрь был запах, и не раз. Даже закрытые окна не спасают от вони», - возмущается жительница дома №2 Людмила Дементьева.

Другие местные жители, напротив, сообщили, что в последнее время не чувствовали неприятного запаха.

«Летом, когда тепло, сильный запах гари оттуда (со стороны промзоны). Собака у меня там гуляла, вернулась вся в нефти. Еле отмыл ее. Но вот с ноября я запаха гари не ощущал. Но у нас окна с обратной стороны», - в свою очередь отметил житель дома №2, пенсионер Валерий Шевченко.

«С ноября вони не было, ничего не чувствовал. Все нормально», - сказал житель дома №2, пенсионер Виталий Шейкин.

"60 тонн нефтепродуктов вывезли отсюда"

Арендатор линии по переплавке нефтеотходов показал корреспонденту "Кавказского узла" склад временного хранения нефтепродуктов.

«Все трактором вычистили. 60 тонн нефтепродуктов вывезли отсюда. Осталось только землей чистой закопать ямы, но сейчас трактор в ремонте», - сообщил он.

На вопрос, куда вывозят нефтеотходы со склада временного хранения и что с ними потом происходит, арендатор рассказал, что отходы перевозят в место, где расположена его установка. Там рабочие их переплавляют, а затем полученный после переплавки продукт вывозят заказчики.

Он показал место своей работы. Три траншеи, в которых раньше переплавлялись нефтеотходы, вычищены и готовы к ликвидации. Осталась одна небольшая траншея, в которой рабочие переплавляют последние тонны нефтеотходов. Переплавленный нефтяной продукт заливается в прямоугольные формы. Брикеты затем складываются штабелями. Двое рабочих демонтировали трубу на ликвидируемой установке.

«Три траншеи вычистили. Хозяин уже будет решать, что делать с ними дальше. А я определю оставшиеся нефтеотходы и закончу тут работу. До конца года надеюсь управиться», - сказал арендатор линии.

Нефтезавод должен быть ликвидирован "как можно быстрее"

Источник загрязнения почвы и воздуха в промышленной зоне у Волжского проспекта должен быть ликвидирован «как можно быстрее», отметила независимый эколог, директор информационного центра "Волгоград-Экопресс" Елена Васильева.

«Надзорные органы вынесли предписание о прекращении загрязнения – значит, надо в срок это предписание выполнять. Как я понимаю, сроки уже давно вышли. Дальнейшая работа установки по переплавке нефтеотходов недопустима», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Комментарии из Волжской межрегиональной прироохранной прокуратуры относительно работы установки по переплавке нефтеотходов "Кавказский узел" пока не располагает.