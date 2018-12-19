Судья не объяснил отказ в УДО Жалауди Гериеву

19 декабря 2018, 10:24

Постановление об отказе в условно-досрочном освобождении корреспондента «Кавказского узла» Жалауди Гериева адвокат Алауди Мусаев намерен обжаловать. По его мнению, у судьи Василия Кюльбакова не было никаких оснований для отказа. При этом он отметил, что судья не стал объяснять защите, по каким основаниям было принято соответствующее решение.

Как писал « Кавказский узел », Жалауди Гериева должны были отпустить по УДО на основании решения Наурского райсуда. Однако 28 сентября его обжаловал зампрокурора республики Максим Душин, известный необоснованным преследованием члена Координационного совета Новосибирского общества "Мемориал" Александра Мананникова, за что ему пришлось извиняться.

8 ноября Верховный суд Чечни отменил постановление об УДО Гериева и направил на повторное рассмотрение. 18 декабря Наурский районный суд Чечни на выездном заседании в исправительной колонии №2 отказал Гериеву в УДО .

Корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев был осужден в сентябре 2016 года на три года колонии на основании обвинения в хранении марихуаны. Суд при этом не учел множество нестыковок и признаки фабрикации в деле. Подробности того, за что осудили журналиста "Кавказского узла", описаны в справочном материале " Главное о деле Гериева: от похищения до обжалования ". "Кавказский узел" также подготовил биографическую справку о Гериеве.

Судья Верховного суда Чечни Василий Кюльбаков отменил постановление Наурского райсуда об условно-досрочном освобождении его подзащитного, так как в решении первой инстанции были ссылки на материалы, которые не были исследованы судом, напомнил после заседания суда 18 декабря корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гериева Алауди Мусаев.

«Фактически при пересмотре дела законность решения об условно-досрочном освобождении не должна была быть поставлена под сомнение. Нужно было устранить допущенные нарушения. И мы (на заседании 18 декабря) предоставили для этого соответствующие документы. В частности, мною было подано ходатайство об исследовании личного дела Гериева, а также были предоставлены в суд диплом об окончании профессионального училища при колонии и приказ о зачислении на юридический факультет Московского финансово-промышленного университета», - рассказал адвокат.

Однако, по его словам, представитель УФСИН просила суд отказать в удовлетворении ходатайства и заявила, что администрация колонии считает нецелесообразным освободить Гериева.

В обоснования для отказа Гериеву в УДО зампрокурора Чечни Максим Душин писал "о нестабильности поведения Гериева" и заявлял, что у журналиста "выявлены устойчивое асоциальное и склонность к отклоняющемуся поведению", несмотря на то, что у Гериева не было действующих взысканий от администрации колонии.

«Я попытался выяснить, какие на это у них есть основания. У Гериева нет ни одного действующего взыскания, а, наоборот, он имеет три поощрения. Прокурор заявил, что поддерживает представителя УФСИН. При этом основанием для отказа в рекомендации об УДО они назвали то, что Жалауди Гериев не признался в содеянном и не раскаялся. Но назвать суду норму права, где было бы прописано это основание, ни представитель УФСИН, ни прокурор не смогли. Такой нормы просто нет. Признаться в том, чего он не совершал, мой подзащитный не может. Он настаивает на том, что преступление совершил не он, а было совершено в отношении него. Он и сейчас настаивает на том, что наркотики ему были подброшены, и он обращался с заявлением о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности. Сейчас по его заявлению доследственная проверка еще не завершена», - пояснил адвокат.

Как отметил Мусаев, судья согласился с его позицией, однако отказал ему в удовлетворении ходатайства по другим причинам, которые не стал называть.

«После оглашения резолютивной части постановления об отказе в удовлетворении моего ходатайства председательствующий заявил, что основанием для отказа стали не доводы представителя УФСИН и прокурора. Он добавил, что для вынесения соответствующего решения есть другие основания. Но сегодня (18 декабря) он их оглашать не стал. Он сказал, что пожмет нам руку, если мы сможем отменить его решение в вышестоящей инстанции. Мне осталось непонятным, почему он сам не принял законное мотивированное решение», - прокомментировал решение суда Алауди Мусаев.

После заседания 8 ноября Алауди Мусаев заявил , что не удивлен тем, что прокуратура обжаловала постановление об УДО. "Я удивлен тем, насколько решительно прокуратура сначала настаивала на УДО для Гериева, - а потом вдруг позиция прокуратуры изменилась", - сказал он.

«Что произошло там, неизвестно. Видимо, все зависит от настроения или же кому-то нужно было, чтобы Гериев остался до конца срока в колонии», - предположил адвокат. Гериеву, по словам Мусаева, до окончания всего срока наказания осталось четыре месяца.