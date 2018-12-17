Землетрясение произошло у берегов Азербайджана

17 декабря 2018, 19:58

Подземный толчок магнитудой 4,7 зафиксирован сегодня днем в акватории Каспийского моря.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 14:03 по местному времени (13:03 мск) в 59 километрах к западу от города Астара.

Эпицентр землетрясения располагался в точке с географическими координатами 38.46 градуса северной широты и 49.55 градуса восточной долготы на глубине около десяти километров, говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Согласно сервису "Яндекс.Карты", указанная точка расположена примерно в 58 километрах от азербайджанского побережья Каспийского моря, в 68 километрах от города Ленкорань.

Землетрясение ощущалось силой до трех баллов на близлежащих территориях, передает со ссылкой на информацию Республиканского центра сейсмослужбы Национальной академии наук Азербайджана агентство Trend.

О жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением, информации не поступало.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 16 декабря подземные толчки магнитудой 3 были зафиксированы в Лерикском районе Азербайджана.