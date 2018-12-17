17 декабря 2018, 05:18
Землетрясение произошло на юге Азербайджана
Подземные толчки магнитудой 3 зафиксированы в Лерикском районе
По данным сейсмологов, землетрясение произошло во второй половине дня 16 декабря неподалеку от города Лерик.
Эпицентр толчков располагался на глубине 15 километров в точке с координатами 38.76 градусов северной широты и 48.56 градусов восточной долготы, говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
По данным сервиса "Яндекс. Карты", указанная географическая точка расположена в Лерикском районе в километре от села Амбу и в трех километрах от районного центра Лерика.
Сведения о пострадавших и разрушениях, вызванных землетрясением, пока не поступали.
Ранее "Кавказский узел" также писал, что 12 декабря в Агджабединском районе Азербайджана были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,2.
"Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Дагестане", "Власти пообещали дать жилье пострадавшим от Спитакского землетрясения", "Землетрясение произошло на востоке Грузии".
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