Человек погиб в Карачаево-Черкесии после падения автомобиля в канал

15 декабря 2018, 23:33

Два человека находились в упавшем в Большой Ставропольский канал автомобиле, одному из них удалось выбраться, тело второго нашли спасатели, сообщило сегодня МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня возле села Ильичевское в Прикубанском районе. Водитель не справился с управлением, после чего автомобиль упал Большой Ставропольский канал. "В автомобиле находились два человека, один из которых выплыл на берег, а второй самостоятельно выбраться не смог", - проинформировало ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.

Пропавшего мужчину, жителя села Привольное Прикубанского района, искали 20 человек. Его тело нашли и извлекли из воды, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о ДТП в Карачаево-Черкесии, жертвами которого стали четыре человека - трое полицейских и инкассатор. Авария произошла 11 декабря. Два полицейских погибли, еще один сотрудник полиции и инкассатор были госпитализированы.