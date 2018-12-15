15 декабря 2018, 23:33

Человек погиб в Карачаево-Черкесии после падения автомобиля в канал

Два человека находились в упавшем в Большой Ставропольский канал автомобиле, одному из них удалось выбраться, тело второго нашли спасатели, сообщило сегодня МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня возле села Ильичевское в Прикубанском районе. Водитель не справился с управлением, после чего автомобиль упал Большой Ставропольский канал. "В автомобиле находились два человека, один из которых выплыл на берег, а второй самостоятельно выбраться не смог", - проинформировало ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.

Пропавшего мужчину, жителя села Привольное Прикубанского района, искали 20 человек. Его тело нашли и извлекли из воды, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о ДТП в Карачаево-Черкесии, жертвами которого стали четыре человека - трое полицейских и инкассатор. Авария произошла 11 декабря. Два полицейских погибли, еще один сотрудник полиции и инкассатор были госпитализированы.

Примечание:

"Четыре человека стали жертвами аварии в горах Северной Осетии", "Спасатели в Дагестане ищут унесенного рекой ребенка", "Двое туристов утонули в Карачаево-Черкесии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

15 декабря 2018, 23:33

15 декабря 2018, 22:50

15 декабря 2018, 22:10

15 декабря 2018, 21:37

15 декабря 2018, 20:54

  • Жители Махачкалы добились закрытия обувной фабрики

    Суд по требованию прокуратуры постановил закрыть обувную фабрику ООО "Зет-Обувь" в Махачкале после жалоб местных жителей на едкий запах клея и производственный шум. Прокурорская проверка показала, что фабрика нарушала санитарно-эпидемиологическое законодательство.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Инфографика

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Новости

Все новости