Три полицейских и инкассатор стали жертвами ДТП в Карачаево-Черкесии

Авария произошла 11 декабря днем в селе Коста Хетагурова.

Столкнулись инкассаторская машина и автомобиль Ford, в котором находились трое сотрудников межмуниципального отдела МВД "Карачаевский", сообщило сегодня главное управление МВД по Карачаево-Черкесии на своем сайте.

Сотрудник полиции с двумя коллегами на служебной машине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с бронированной автомашиной, принадлежащей филиалу одного из банков, в которой находились водитель-инкассатор и инкассатор, сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Карачаево-Черкесии на своем сайте.

В результате ДТП два полицейских погибли на месте, ещё один сотрудник полиции и инкассатор с травмами госпитализированы в реанимационное отделение Карачаевской центральной районной больницы, уточняется в сообщении.

Состояние госпитализированных удовлетворительное, пишет со ссылкой на пресс-службу ведомства ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле 2017 года сотрудник отдела Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Карачаево-Черкесии попал под следствие после ДТП в Армавире, в результате которого погиб человек.