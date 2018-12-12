12 декабря 2018, 15:09

Три полицейских и инкассатор стали жертвами ДТП в Карачаево-Черкесии

Два человека погибли, еще два попали в больницу после столкновения легковой машины с бронированным автомобилем в Карачаевском районе, сообщило сегодня МВД.

Авария произошла 11 декабря днем в селе Коста Хетагурова.

Столкнулись инкассаторская машина и автомобиль Ford, в котором находились трое сотрудников межмуниципального отдела МВД "Карачаевский", сообщило сегодня главное управление МВД по Карачаево-Черкесии на своем сайте.

Сотрудник полиции с двумя коллегами на служебной машине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с бронированной автомашиной, принадлежащей филиалу одного из банков, в которой находились водитель-инкассатор и инкассатор, сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Карачаево-Черкесии на своем сайте.

В результате ДТП два полицейских погибли на месте, ещё один сотрудник полиции и инкассатор с травмами госпитализированы в реанимационное отделение Карачаевской центральной районной больницы, уточняется в сообщении.

Состояние госпитализированных удовлетворительное, пишет со ссылкой на пресс-службу ведомства ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что в апреле 2017 года сотрудник отдела Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Карачаево-Черкесии попал под следствие после ДТП в Армавире, в результате которого погиб человек.

Примечание:

"Полицейский заподозрен в смертельном ДТП в Ростовской области", "Глава новочеркасского отдела ГИБДД заподозрен в аварии со смертельным исходом", "Житель Волгограда осужден на 5,5 года по делу о гибели двух человек в ДТП".

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