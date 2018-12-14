Представитель службы судебных приставов Фото Елены Синеок Юга.ру

14 декабря 2018, 12:26

Пристав в Северной Осетии обвинен в многомиллионном мошенничестве

Передано в суд дело бывшего начальника отдела Моздокского района судебных приставов, обвиняемого в присвоении денег, переданных должником для оплаты штрафа, сообщил сегодня Следком.

По данным следствия, 30 марта 2016 года обвиняемый принял исполнительное производство о взыскании штрафа в сумме 10,5 млн рублей с бывшего полицейского, осужденного за взятку. Осужденный пришел к приставу, чтобы оплатить сумму штрафа, а также исполнительский сбор в размере 735 тыс. рублей. Пристав предложил заплатить непосредственно ему. Мужчина передал 11,2 млн рублей приставу, который "присвоил их и распорядился по своему усмотрению". Затем обвиняемый вынес постановление об окончании исполнительного производства, указав в качестве оснований ложные сведения о выплате штрафа в полном объеме, сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по Северная Осетии.

Кроме того, по версии следствия, в марте 2017 года подозреваемый и еще два человека получили от индивидуального предпринимателя 6 млн рублей за договор переуступки требований к нему на сумму 18,5 млн рублей. Бывший начальник отдела приставов обвинен по нескольким статьям, в том числе, в крупном мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. Уголовное дело направлено в суд, говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле 2017 года полицейский в Северной Осетии был осужден за мошенничество. Он был признан виновным в том, что вымогал у местного жителя 300 тысяч рублей, и приговорен к условному сроку.

Примечание:

"Владикавказский полицейский заподозрен во взятке", "Чиновники задержаны в Северной Осетии после хищения 3 миллионов", "Заммэра Владикавказа заподозрен в крупной растрате".

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