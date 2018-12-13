13 декабря 2018, 23:56

Пристав и полицейский ранены при нападении в суде Батайска

Житель Ростовской области напал с ножом на судебного пристава, а затем ранил задержавшего его полицейского, сообщило следствие.

По версии следствия, сегодня 41-летний мужчина с ножом зашел в здание Батайского городского суда и ранил им в грудь находящегося на службе пристава.

После этого он выбежал здания и попытался скрыться, но был задержан полицейским, сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета по Ростовской области на своем сайте. При задержании он ранил в плечо сотрудника полиции, отмечает ведомство.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителей власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), уточняется в сообщении. Отметим, что санкции статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы.

По предварительным данным, подозреваемый находится на учете у врача-психиатра, отметили следователи.

Пострадавшие были доставлены в больницу, их жизни и здоровью ничего не угрожает, пишет Donday.

"Кавказский узел" писал, что 24 января суд в Ростове-на-Дону признал активистов "Зеленого союза" Романа и Владимира Мильченко виновными в нападении на полицейских и приговорил каждого из них к году колонии-поселения.

Примечание:

"Ростовчанин задержан после нападения на участкового", "Суд обязал мэрию Ростова-на-Дону ликвидировать незаконные свалки", "Жители Новочеркасска готовят митинг против вырубки деревьев ради строительства детсадов".

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