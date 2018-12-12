12 декабря 2018, 20:46
Умер пострадавший при взрыве газа в Дагестане
Мужчина, госпитализированный с ожогами после взрыва газа в жилом доме в Махачкале, скончался, сообщил сотрудник больницы.
Как писал "Кавказский узел", вечером 29 ноября после взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале в больницу была доставлена семья из трех человек. 30 ноября врачи сообщили, что мужчина получил 70% ожогов тела, женщина и ребенок - 25%, состояние всех пострадавших оценивается как тяжелое.
Врачи не смогли спасти одного из троих пострадавших при взрыве газа во многоэтажке, пишет сегодня со ссылкой на сотрудника Республиканской клинической больницы Дагестана ТАСС.
"Мужчина, который получил серьезные ожоги, скончался", - заявил он.
Женщина и ребенок идут на поправку, уточнил источник.
Информации о гибели пострадавшего на сайте Минздрава Дагестана на 20.40 мск нет.
"11 человек остались без жилья после пожара в Дагестане", "Человек пострадал при взрыве газа в Махачкале", "Число госпитализированных детей в Каспийске достигло 31".
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