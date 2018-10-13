13 октября 2018, 11:50
Турист из Румынии пропал на Эльбрусе
Спасатели начали сегодня поиски туриста из Румынии, пропавшего в горах Кабардино-Балкарии.
По словам очевидца, 11 октября иностранец отправился из района "Приюта №11" на высоте 4100 метров в сторону западной вершины Эльбруса и до сих пор не вернулся. Турист не был зарегистрирован, его личность устанавливается, отмечают спасатели.
Сегодня начались поиски туриста, к ним привлечен привлечен коммерческий вертолет, сообщило на своем сайте управление МЧС по Кабардино-Балкарии.
"Вертолетный облет уже завершили, безрезультатно", - приводит слова оперативного дежурного Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда "Интерфакс".
Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 сентября в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии получил травмы парашютист. Спасатели спустили его с горы и доставили в больницу.
"Возобновлены поиски парапланериста в Приэльбрусье", "Парапланеристка из Карачаево-Черкесии выиграла чемпионат России", "Российский парапланерист избит в Гудаури".
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