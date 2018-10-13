Турист из Румынии пропал на Эльбрусе

13 октября 2018, 11:50

Спасатели начали сегодня поиски туриста из Румынии, пропавшего в горах Кабардино-Балкарии.

По словам очевидца, 11 октября иностранец отправился из района "Приюта №11" на высоте 4100 метров в сторону западной вершины Эльбруса и до сих пор не вернулся. Турист не был зарегистрирован, его личность устанавливается, отмечают спасатели.

Сегодня начались поиски туриста, к ним привлечен привлечен коммерческий вертолет, сообщило на своем сайте управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Вертолетный облет уже завершили, безрезультатно", - приводит слова оперативного дежурного Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 сентября в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии получил травмы парашютист. Спасатели спустили его с горы и доставили в больницу.