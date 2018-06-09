Российский парапланерист избит в Гудаури

09 июня 2018, 21:25

Около 30 человек в Гудаури напали на пилота параплана Федора Челышева и избили его. Работодатель Челышева назвал инцидент попыткой выдавить иностранную компанию с местного рынка туристических услуг.

Конфликт между местными жителями и группой иностранных парапланеристов, в которую входил и Челышев, возник из-за площадки, с которой в Гудаури запускают туристов на параплане.

Челышева избили и прогнали с площадки для запуска параплана, а его автомобиль закидали камнями. Челышев был доставлен в больницу, где у него диагностировали переломы ребер, повреждения внутренних органов и перелом носа. МВД начало расследование инцидента по двум статьям - "насилие" и "повреждение чужого имущества", сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

Полиция, вызванная на место происшествия, "не смогла предотвратить насилие и не стала вмешиваться", при том что нападавшие "выкрикивали ксенофобские лозунги", сообщил "Коммерсант".

Стороны конфликта - две бизнес-группы, которые занимаются прокатом парапланов для туристов, в одну группу входят местные жители, в другую — россияне и украинцы, уточнило издание со слов сотрудницы МВД Грузии Анано Барабадзе.

Директор компании "Атлантида", в которой работает Челышев, утверждает, что местные бизнесмены пытаются выдавить компанию с рынка, так как у нее много клиентов. Компания "Атлантида" зарегистрирована и работает официально, а местные жители ведут бизнес без регистрации, утверждает Анатолий Михайлюта.

"У нас арендован земельный участок, откуда мы осуществляем полеты. Рядом местное население, глядя на нас, решило научиться летать и заниматься парапланеризмом… Они не хотят, чтобы мы работали на их земле. Они говорят: "Это только наша земля, и только мы можем здесь работать", - приводит слова Михайлюты "Спутник-Грузия".